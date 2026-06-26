เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA ยืนยันไม่ได้ติดหรู พร้อมทำทุกงานสุจริตหาเงินใช้หนี้

เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA เคลื่อนไหวอีกครั้ง ยืนยัน ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตติดหรู พร้อมทำทุกงานสุจริต เพื่อหาเงินใช้หนี้
จากกรณีที่ศาลตัดสินให้ เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA รับโทษพร้อมชำระเงินค่าเสียหายทั้งหมด จากคดีลักทรัพย์นายจ้างที่ทาง อาร์ม OHANA ยูทูบเบอร์ชื่อดังและหนึ่งในผู้ก่อตั้งช่อง OHANA พร้อมด้วยทีมเพื่อนเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ซึ่งทาง เดอะมีน ก็ได้โพสต์ข้อความวอนขอโอกาสจากลูกค้าทุก ๆ ท่านจ้างงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้เพื่อน ๆ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
เดอะมีน อดีต OHANA ยอมรับผิด ขอโอกาสทำงานหาเงินใช้หนี้ หลังโดนแบนไลฟ์ถาวร
ล่าสุด 26 มิถุนายน 2569 เดอะมีน อดีต OHANA ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยืนยันว่าไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหรา และพร้อมรับงานทุกอย่างเพื่อหาเงินใช้หนี้ตามคำสั่งศาล
“ตัวผมไม่ได้ใช้ชีวิตติดหรูอยู่สบายอะไรเลยนะครับ
1.แม่บ้าน ไม่มีแล้วครับ
2.ยิมไม่ไปเล่นที่บ้านเอา ไม่เสียรายเดือนไม่เสียค่าน้ำมัน ค่าน้ำดื่ม ไปวิ่งก็ไปสวนสาธารณะเอาใกล้บ้าน(ถ้ามีเวลา)
3.กินข้าวเน้นซื้อ อกไก่ สะโพกไก่ ราคาเบา(ซื้อ 60-100 กินได้ 2 วัน) กับไข่ ข้าวหุงเอง บางมื้อก็ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง (ซื้อของใช้ไทยช่วยไทยครับ) นาน ๆ ทีจะไปกินร้านหรือนอกบ้านครับ
4.เห็นไปนู้นไปนี้มีผู้ใหญ่จ้างไปทำงาน(แต่ไม่ประจำ)
5.รถใช้มอไซกับรถยนต์ของพ่อครับประหยัดดีครับ
6.เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าต่าง ๆ ใส่ถ่ายรูปของมีอยู่แล้วบางอย่างได้มาฟรีจากสปอนเซอร์ต่าง ๆ ไม่เคยซื้อใหม่เลย (ที่สำคัญของบางอย่างที่ไม่ได้มาจากสปอนเซอร์ขายนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดนะครับ)
ติดต่องานผมได้เลยนะครับ ผมยินดีทำเต็มที่ทุกงานที่ผมสามารถทำได้ครับ ติดต่องานทาง inbox ได้ทุกช่องทางเลยครับ”
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อ้างอิงจาก : Pongsatorn Laojunthuek
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