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แฉยับ! ขบวนการ โกงสอบท้องถิ่น พบจ่ายรายละ 3-9 แสน จ่อแจ้งข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 14:02 น.
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แฉยับ! ขบวนการ โกงสอบท้องถิ่น พบจ่ายรายละ 3-9 แสน จ่อแจ้งข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

แฉยับ! ขบวนการ โกงสอบท้องถิ่น พบจ่ายรายละ 3-9 แสน ‘นาย ศ.’ รับหน้าที่คุมสำเนาข้อสอบ เสียหายรวม 4 พันล้าน จ่อแจ้งข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร

จากกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น แหล่งข่าวระดับสูงใน บช.ก. เปิดเผยว่า คดีนี้เริ่มจากมีผู้ลงสอบข้าราชการท้องถิ่นบางส่วนที่ใช้ความสามารถตัวเองสอบ แต่ไม่ได้รับการบรรจุ ในขณะที่ผู้ที่จ่ายเงินให้ขบวนการกลับได้รับการบรรจุแทน จึงเข้าร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปราม จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 9,000 คน จากผู้สมัครกว่า 400,000 คน โดยมีอัตราการบรรจุ 6,000 อัตรา

ราคาที่แต่ละคนจ่ายไม่เท่ากัน เริ่มตั้งแต่ 300,000 บาท ไปจนถึง 900,000 บาทต่อราย รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 4,000 ล้านบาท จากการสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีบ้านพักแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีเปิดเป็น บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด และพบว่าสถานที่ดังกล่าวมีข้าราชการหลายคนรวมตัวกันเพื่อรับแก้ข้อสอบ

เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 10 คน พร้อมยึดเอกสารทุจริตข้อสอบ จากการสอบปากคำและขยายผล พบว่าขบวนการมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน โดยมีนายพิชิตเป็นตัวการใหญ่ นายพิชิตจ่ายเงินให้ข้าราชการที่เป็นผู้ต้องหา 1 ใน 10 คน หรือ “นาย ศ” ทำหน้าที่จัดการและประสานรับสำเนาเอกสารผลสอบจากสนามสอบมายังบริษัท ก่อนกระจายต่อไปยังภาคต่าง ๆ

รูปแบบการแก้คะแนนคือนำผลคะแนนสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนา แล้วนำมาเปรียบเทียบกับใบเฉลยเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง จากนั้นใช้ปากกาสีแดงขีดทำเครื่องหมายในช่องคำตอบที่ถูก แล้วนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ก่อนสแกนกลับเข้าระบบแทนที่ฉบับเดิม

ยังมีตัวการสำคัญอีก 1 รายที่ยังติดตามตัวไม่ได้ บุคคลดังกล่าวทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้ที่จ่ายเงิน คัดลอกใส่ Flash Drive แล้วนำส่งให้บริษัทที่นนทบุรี ส่วนเอกสารผลสอบตัวจริงถูกเก็บไว้ที่โกดังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นเวลา 2 ปีก่อนทำลาย ซึ่งแหล่งข่าวยอมรับว่าเป็นช่องว่าง เพราะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อีก

แหล่งข่าวระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ดำเนินมามากกว่า 2 ปีแล้ว โดยดูจากเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น เพราะเส้นเงินของผู้ต้องหารายหนึ่งพบว่าย้อนไปถึงปี 2567 ด้าน บช.ก. เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องในฐานความผิดอั้งยี่ซ่องโจร รวมถึงดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยไปเผยแพร่ด้วย ส่วนความผิดอื่น ป.ป.ช. จะเป็นผู้ดำเนินการเอง และอาจมอบอำนาจให้ บช.ก. ต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่มา: สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 14:02 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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