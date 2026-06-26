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องค์กรคนลาวในอเมริกัน แถลงการณ์ดราม่า “เคลมข้าวเหนียวมะม่วง” ยืนยันเคารพไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 16:09 น.
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องค์กรคนลาวในอเมริกัน แถลงการณ์ดราม่า "เคลมข้าวเหนียวมะม่วง" ยืนยันเคารพไทย

องค์กรลาวอเมริกันแห่งเมืองซานดิเอโก หรือ LAOSD ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2026 องค์กรต้องการตอบกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการโปรโมตงานเทศกาลอาหารลาว แถลงการณ์ใช้ชื่อว่า A Message of Respect, Friendship, and Understanding ลงนามโดยนางพิดา กองพุทโธน ประธานองค์กร เนื้อหามีความยาว 3 หน้าอธิบายเจตนาที่แท้จริงของการให้สัมภาษณ์

เรื่องนี้มาจากบทสัมภาษณ์สั้นในรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา ผู้ให้สัมภาษณ์ตั้งใจประชาสัมพันธ์งาน 4th Annual Lao Food Festival เนื้อหาระบุว่าเมนูส้มตำ ลาบ ข้าวเหนียวมะม่วงมีรากมาจากวัฒนธรรมลาว ประเด็นนี้ทำให้เกิดการถกเถียงเรื่องต้นกำเนิดอาหารในลุ่มน้ำโขงบนโซเชียลมีเดียไทยอย่างรวดเร็ว

นักวิชาการอิสระ อัษฎางค์ ยมนาค โพสต์วิเคราะห์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2026 อัษฎางค์ยอมรับว่าลาวมีวัฒนธรรมข้าวเหนียวเข้มข้นจริง พร้อมอธิบายว่าข้าวเหนียวมูนกะทิรับประทานคู่กับมะม่วงสุกเป็นของหวานที่ผูกกับไทย ผู้คนทั่วโลกยอมรับของหวานจานนี้ในระดับสากลอย่างชัดเจน

แถลงการณ์ระบุจุดประสงค์ของงานเทศกาลว่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองอาหารพร้อมรักษามรดกทางวัฒนธรรมของลาว องค์กรไม่มีเจตนาลดทอน เปรียบเทียบ แย่งชิงวัฒนธรรมของชาติใด บทสัมภาษณ์สดในรายการสั้นไม่อาจสื่อความลึกซึ้งของความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในภูมิภาคได้ครบถ้วน ผู้ฟังจึงเข้าใจสารคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาเดิม

องค์กรยอมรับว่าคนจำนวนมากในชุมชนลาว กลุ่มพลัดถิ่น ชาวลาวอเมริกัน รู้สึกกังวลว่าบทสนทนานี้ไปรื้อฟื้นความอ่อนไหวระดับภูมิภาค องค์กรเข้าใจความกังวลพร้อมย้ำว่าไม่ต้องการให้งานฉลองวัฒนธรรมลาวกลายเป็นต้นเหตุของความตึงเครียด

ข้าวเหนียวมะม่วง

คนลาวแสดงความเคารพต่อประเทศไทย

องค์กรแสดงความเคารพต่อประเทศไทยอย่างชัดเจน แถลงการณ์ยกย่องไทยที่นานาชาติยอมรับในเรื่องอาหาร การต้อนรับ การทูตวัฒนธรรม ข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเป็นหนึ่งในของหวานที่คนทั้งโลกหลงรัก ของหวานจานนี้สมควรได้รับคำชื่นชมทุกประการ ความสำเร็จของไทยในการเผยแพร่อาหารสู่สายตาชาวโลกยังช่วยสร้างความสนใจในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคโดยรวม

วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หล่อหลอมซึ่งกันมาหลายชั่วอายุคน การยอมรับวัฒนธรรมหนึ่งไม่ควรไปลดทอนอีกวัฒนธรรมหนึ่ง มิตรภาพระหว่างคนลาวกับคนไทยมีรากลึกทางสายเลือด ความเชื่อ ภาษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม องค์กรหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ มากกว่าจะเป็นจุดจบของบทสนทนา

แถลงการณ์ฉบับนี้ใช้โทนปรองดองมากกว่าการขอโทษโดยตรง องค์กรไม่ได้ระบุว่าข้อมูลในบทสัมภาษณ์ผิด เนื้อหาเน้นอธิบายว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ผู้ติดตามฝั่งไทยบางส่วนอาจมองว่าองค์กรยังไม่ยอมรับความผิดพลาดอย่างเต็มที่ ข้อมูลในแหล่งเปิดยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการคือใคร รวมถึงไม่มีข้อมูลว่ารายการออกอากาศทางช่องใด

ช่วงท้าย องค์กรกล่าวขอบคุณชาวไทยที่แบ่งปันประเพณีสู่สายตาชาวโลก ขอบคุณชาวลาวที่รักษามรดกไว้อย่างภาคภูมิ ขอบคุณชาวกัมพูชาเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่เติมเต็มเรื่องราวร่วมกัน องค์กรยืนยันว่าจะยังมุ่งมั่นเฉลิมฉลองวัฒนธรรมลาวอย่างภาคภูมิ ควบคู่ไปกับการให้เกียรติมิตรภาพของทุกชาติ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 16:09 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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