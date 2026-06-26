แจ้งความแล้ว! อธิการบดี มศว. ฟ้องคลิปเสียงพาดพิง รับเงินโกงสอบท้องถิ่น ยันส่งงานให้ สถ. จบก่อนเกิดเหตุ
ศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เข้า สน.ทองหล่อ แจ้งความคลิปเสียงอย่างน้อย 2 คลิปพาดพิงรับเงิน ด้าน ผอ.สำนักทดสอบฯ ยืนยันกระบวนการปลอมแปลงคะแนนเกิดขึ้นหลัง มศว ส่งมอบงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปหมดแล้ว
ศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2569 กรณีมีคลิปเสียงอย่างน้อย 2 คลิปพาดพิงชื่อเขา อ้างว่ารับเงินในคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น ยืนยันคลิปดังกล่าวสร้างความเสียหาย
พร้อมกันนั้น ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ก็ลงบันทึกประจำวันที่ สน.ทองหล่อ เช่นกัน โดยยืนยันว่า มศว ส่งมอบงานการจัดสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ครบถ้วนแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงกระดาษคำตอบหรือแก้ไขผลคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด
ทั้งสองยืนยันตรงกันว่า กระบวนการทุจริตทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจาก มศว ส่งงานให้ สถ. เรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีบุกตรวจค้นบ้านพักในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบหลักฐานการเรียกรับเงินในขบวนการโกงสอบท้องถิ่น โดยเรียกตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไป และสูงถึง 700,000–800,000 บาทในพื้นที่แข่งขันสูง
กระทรวงมหาดไทยสั่งย้าย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงเป็นการชั่วคราว
ขณะที่ มศว ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบออกแถลงการณ์ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นครั้งที่สองแล้ว
ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและ ป.ป.ช. ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาบุคคลใดจากมหาวิทยาลัย
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