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“เจาะลึกทั่วไทย” ได้บ้านใหม่ เตรียมออกอากาศผ่านช่องเนชั่น 15 ก.ค.
เจาะลึกทั่วไทย ได้บ้านใหม่ เตรียมออกอากาศผ่านช่องเนชั่น 22 ในวันที่ 15 ก.ค. ส่วนตั้งแต่ 1 ก.ค. ออกอากาศผ่านยูทูปและเฟซบุ๊ก
จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” โพสต์แจ้งว่า รายการจะยุติการออกอากาศทางช่อง 9 MCOT โดยจะออกอากาศเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นี้ จนทำให้เกิดการวิเคราะห์และพูดถึงต่างๆไปเป็นวงกว้างนั้น
ล่าสุด “หมาแก่” ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ พิธีกรดำเนินรายการแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จะไม่ได้ออกทีวี แต่ 8.00 – 9.30 น. จะทำรายการสดผ่านเฟซบุ๊กและยูทูป เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รวมถึงสถานีวิทยุ FM 102.0 MHZ
ส่วนหลังวันที่ 15 ก.ค. 69 จะไปออกอากาศผ่านเนชั่นทีวี 22 แทน ส่วนช่องทางอื่นเหมือนเดิม
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