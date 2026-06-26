การเงินเศรษฐกิจ

คลังเตือน! ใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” ให้ครบ 1,000 บาท ภายใน 30 มิ.ย. นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 13:28 น.
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คลังเตือน! ใช้สิทธิ "ไทยช่วยไทย พลัส" ให้ครบ 1,000 บาท ภายใน 30 มิ.ย. นี้

กระทรวงการคลัง เตือนประชาชน ใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” ให้ครบ 1,000 บาท ภายใน 30 มิ.ย. นี้ ย้ำวงเงินคงเหลือไม่ทบยอดไปเดือนถัดไป

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการสาธารณะที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2569

มีประชาชนได้รับสิทธิ 26,040,623 ราย โดย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 23.00 น. มียอดใช้จ่ายรวม 38,917 ล้านบาท แบ่งเป็น

ส่วนที่ 1 เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 16,490 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 16,186 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) 304 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 เงินที่รัฐร่วมจ่าย 22,427 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 22,040 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายผ่าน Food Delivery Platform 387 ล้านบาท ทั้งนี้ มีร้านค้าที่พร้อมรองรับการใช้สิทธิทั้งหมด 1,163,823 ราย ในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่าน Food Delivery Platform 100,961 ราย

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิครบวงเงิน 1,000 บาท ของเดือนมิถุนายนแล้ว 7.59 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิคงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เว็บไซต์โครงการฯ: www.ไทยช่วยไทยพลัส.th

2. ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชน:

  • 2.1 ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2111 1122 ทุกวัน 24 ชั่วโมง
  • 2.2 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนหรือวงเงินคงเหลือ โทร. 0 2111 1122 กด 2 ทุกวัน 24 ชั่วโมง

3. ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับร้านค้า

  • 3.1 ติดต่อเกี่ยวกับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โทร. 0 2111 1122 กด 3 ทุกวัน 24 ชั่วโมง
  • 3.2 ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนร้านค้า โทร. 0 2111 1122 กด 3 ทุกวัน 24 ชั่วโมง

4. สอบถามข้อมูลโครงการฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08 5842 7102 – 9 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 13:28 น.
89
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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