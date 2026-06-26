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ฮือฮา! สมุดฝากครรภ์แม่วัย 14 ไวรัล ไทยเกิดน้อยสุดในรอบ 75 ปี ปัญหาท้องก่อนวัยยังไม่ถูกแก้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 13:24 น.
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ฮือฮา! สมุดฝากครรภ์แม่วัย 14 ไวรัล ไทยเกิดน้อยสุดในรอบ 75 ปี ปัญหาท้องก่อนวัยยังไม่ถูกแก้

ชาวเน็ตแชร์ภาพสมุดฝากครรภ์สีชมพูจาก TikTok ระบุแม่อายุ 14 พ่ออายุ 16 กังวลความพร้อมและอนาคตเด็กทั้งสองคน ท่ามกลางตัวเลขวัยรุ่นตั้งครรภ์ 1.1 ต่อพันคนในปี 2567

ภาพสมุดฝากครรภ์สีชมพูจาก TikTok แพร่กระจายในโซเชียลไทย หลังพบข้อมูลระบุว่าแม่อายุ 14 ปี สามีอายุ 16 ปี พร้อมข้อความบนภาพว่า “เกาะแม่ไว้แน่นๆ นะ ลืมอะไรไม่ต้องกลับไปเอา เดี๋ยวพ่อกับแม่ซื้อให้ใหม่หมด” ชาวเน็ตหลายพันคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่กังวลเรื่องความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก

หลายคนตั้งคำถามว่าพ่อแม่วัยเรียนในระดับนี้จะรับมือกับภาระดูแลลูกได้อย่างไร บางส่วนมองว่าการตั้งครรภ์ในวัยนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสทางการศึกษา สภาพจิตใจ และเส้นทางชีวิตในระยะยาวของทั้งพ่อและแม่เด็ก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรหนักที่สุดในรอบ 75 ปี อัตราการเกิดลดลงต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกัน ตัวเลขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังคงอยู่ที่ 1.1 ต่อพันคนในปี 2567 ตามข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข สะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์เรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวัยรุ่นชี้ว่า การเข้าถึงบริการจริงยังมีช่องว่าง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ขาดผู้ดูแลใกล้ชิดหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันปัญหา ทั้งการสื่อสารเรื่องเพศอย่างเปิดเผย และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้วัยรุ่นสามารถขอคำปรึกษาได้โดยไม่กลัวถูกตัดสิน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 13:24 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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