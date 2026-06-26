รองโฆษก ปชป. ซัดทีม IO “กากมาก” แนะเลิกได้เลิก ให้ข้อมูลเท็จให้ร้ายผู้อื่น
รองโฆษก ปชป. ซัดทีม IO “กากมาก” หลังโพสต์ถล่ม ชวน หลีกภัย แนะเลิกได้เลิก หมดยุคให้ข้อมูลเท็จให้ร้ายผู้อื่น
พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เปิดสัญญาณ IO ถล่มโซเชียล ปชป. รับโค้งสุดท้ายผู้ว่าฯ กทม.
หมดยุควาทกรรมโจมตีควรจบลงได้หรือยัง ?
พบความผิดปกติขั้นสุดในเพจพรรค และเพจแกนนำสำคัญของพรรค ถูกระดมถล่มด้วยพฤติกรรม
ใช้ Keywords ชุดเดียวกัน ตั้งใจขึ้นต้นประโยคเหมือนกัน เช่น “บ้งจัด! …” “วาทะกรรม” (สะกดผิด) แล้วบิดท้ายประโยคเล็กน้อยเพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจจับสแปม
จังหวะเวลาผิดธรรมชาติ (Timing) คอมเมนต์ทะลักเข้ามาพร้อม ๆ กันในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง บ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นขบวนการจัดตั้ง ไม่ใช่ความคิดเห็นตามธรรมชาติ
ถึงเวลาปฏิเสธการบิดเบือน แล้วคืนสุขภาวะทางดิจิทัลให้สังคม มาสร้างพื้นที่สื่อสารที่ปลอดภัย มุ่งสู้กันด้วยเนื้อหานโยบายและความจริงใจอย่างสร้างสรรค์เพื่อคนกรุงเทพฯ”
ขณะที่ น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความว่า “เพจท่านชวนนี้ดีอย่าง ไม่เคยปิดกั้นหรือลบความเห็นต่าง พร้อมรับฟังทุกความเห็น
แต่ที่สนใจมากวันนี้คือ…….นายชวน หลีกภัย ไปลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงสนับสนุน พี่เจมส์ ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แตะเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต กลับเจอ io มาถล่มด้วยความเห็นที่หยาบคาย แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นกังวลกับการลงพื้นที่ของนายชวน หลีกภัยเป็นอย่างมาก
แต่ที่อยากจะบอกทีม io ว่า ทีม io ท่านกากมาก ชนิดที่ ai แบบไม่ต้องเสียค่าสมาชิกก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันคือบัญชีฟาร์ม สามารถตรวจจับความเป็น io ของท่านได้อย่างง่ายดายมาก หากเข้าไปดูพวกความเห็นเชิงลบ มันจะมาจากบัญชีที่
1. รูปโปรไฟลปิดหน้า ตามด้วยรูปอนิเมะ คือเอารูปเดียวกัน เอามาหันซ้าย หันขวา หันหน้า หันหลัง เปลี่ยนแสกผม พยามยามน้อยไปหน่อย
2. โพสต์รีไซเคิล คำต่อคำ รูปต่อ คือมันแชร์คอนเทนต์เดียวกัน มันคงไม่ได้บังเอิญที่คนมาโพสขายครีมยี่ห้อเดียวกันหมด แชร์โพสซ้ำๆกันหลายๆโพส อีกทั้งยังโพสในวันเวลาเดียวกัน
3. โปรไฟล์แห้งมาก ไม่มีตัวตนจริง
4. ชื่อไม่ตรงกับคอนเทนต์ สร้างมาเพื่อรีโพสกันเอง ปั้น engagement กันเอง
5. เพื่อนชุดเดียวกันหมด friend list ซ้ำๆ
แนะนำเลิกได้ให้เลิก กับการใช้ io ให้ข้อมูลเท็จ และโจมตีผู้อื่น เพราะมันหมดยุคของการโจมตีด้วยข้อมูลเท็จ และให้เริ่มต้นทำดีให้คนเขารักจริง ๆ”
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