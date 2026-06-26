หนุ่ม กรรชัย เสียดาย แขกรับเชิญไม่มาโหนกระแส แจงสอบท้องถิ่น ถ้ารู้คนบงการจบเร็ว
หนุ่ม กรรชัย เผยโหนกระแสเตรียมเปิดเรื่องสอบท้องถิ่น แต่ ป.ป.ช. ขอเลื่อน ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ เจ้าตัวเสียดาย รู้ใครอยู่เบื้องหลัง เรื่องจะได้คลี่คลายเร็ว
จากกรณีการทุจริตแก้ไขคะแนนข้อสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568 ล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะผู้จัดสอบให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกแถลงการณ์ล่าสุด แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงที่ เป็นกลางและเป็นธรรม โดยต้องรู้ผลภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีคำสั่ง (23 มิถุนายน)
รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ส่งมอบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ หากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย พิธีกร เผยว่า เดิมทีตั้งใจจะนำเสนอประเด็นดังกล่าวในรายการโหนกระแสวันนี้ (26 มิถุนายน 2569) คุยงานกับเรียบร้อย เตรียมงานที่จะต้องออกอากาศ และได้นัดหมายกับรองเลขาธิการ ป.ป.ช. ไว้แล้ว แต่วานนี้ทาง ป.ป.ช. โทรศัพท์มาขอเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจาก เพราะยังไม่สามารถพูดได้ในขณะนี้ ทำให้รายการต้องเลื่อนการนำเสนอประเด็นดังกล่าวออกไปก่อน
อย่างไรก็ดี หนุ่ม กรรชัย ทิ้งท้ายว่า “ยิ่งรู้เร็วเมื่อไหร่ว่าใครอยู่เบื้องหลัง ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายได้เร็วเท่านั้น คนที่ถูกกล่าวหาจะได้คลี่คลายได้เร็ว รวมทั้งคนที่ต้องเข้าไปบรรจุจะได้สบายใจว่าไม่ได้ผิดอะไร ส่วนคนที่โกงต้องหลุดออกมา ผมว่าสื่อคงทำถึงขั้นนั้นไม่ได้ แต่ตำรวจเขาทำได้ เดี๋ยวผมรอทางฝั่ง ป.ป.ช. แต่วันนี้ก็ต้องแคนเซิลไปก่อน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ก.พ. แจงปมจ้าง มศว จัดสอบ ภาค ก. ยันโปร่งใส ย้ำคุมเองตั้งแต่ข้อสอบ-ประกาศผล
- สถ. ยกเลิกคำสั่ง ชะลอบรรจุ ขรก. ท้องถิ่น ให้ผู้สอบผ่าน รายงานตัวตามกำหนดเดิม
- กองปราบฯ เตรียมเรียก 10 ข้าราชการ เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น ยังไม่มีใครเจอหมายจับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: