JIC เรียกร้องกัมพูชา หยุดเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน งดใช้สื่่อเป็นเครื่องปลุกปั่นความเกลียดชัง
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม เรียกร้องกัมพูชา หยุดเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน งดใช้สื่่อเป็นเครื่องปลุกปั่นความเกลียดชัง
พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพาดพิงประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม ขอแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเกลียดชัง หรือปลุกเร้าอคติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
พล.อ.อ.ประภาส กล่าวว่า ประเทศไทยยืนยันว่า การตีความประวัติศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักฐานที่ตรวจสอบได้ และงานวิชาการที่เป็นกลาง มิใช่การสร้างภาพจำหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากข้อมูลที่รอบด้าน เพราะอาจบั่นทอนความไว้วางใจและกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ งดใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังหรือยั่วยุความขัดแย้ง พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบ เคารพข้อเท็จจริง และคำนึงถึงผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาค
ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความเคารพซึ่งกันและกัน และการแก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธี ไม่ใช่การสร้างความแตกแยกผ่านการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการกล่าวหาเพื่อปลุกกระแสความเกลียดชัง
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