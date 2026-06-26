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น้าต๋อย เซมเบ้ ถูกโกง ลงทุนอสังหาฯ ภูเก็ต เงินหาย รวมผู้เสียหายฟ้องคดี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 12:11 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 12:11 น.
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น้าต๋อย เซมเบ้ ถูกโกง ลงทุนอสังหาฯ ภูเก็ต เงินหาย รวมผู้เสียหายฟ้องคดี

น้าต๋อย เซมเบ้ ร้องถูกโกง ลงทุนอสังหาฯ หาดไนหาน ภูเก็ต ไม่ได้คืนทั้งดอกและเงินต้น เปิดรับผู้เสียหายรวมฟ้อง

น้าต๋อย เซมเบ้ หรือ นายนิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์ นักพากย์การ์ตูนอาวุโส โพสต์ผ่านเพจ Facebook “น้าต๋อยเซมเบ้ FanPage” เปิดเผยว่าตัวเองและลูกชายนำเงินเก็บเกือบทั้งหมดไปลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านหาดไนหาน จังหวัดภูเก็ต แต่ไม่ได้รับทั้งผลตอบแทนและเงินต้นตามที่ตกลงไว้

น้าต๋อยระบุในโพสต์ว่าตัดสินใจลงทุนเพราะเชื่อมั่นในแบรนด์และชื่อเสียงของโครงการในขณะนั้น แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบหนักทั้งด้านธุรกิจและครอบครัว

นักพากย์วัย 60 กว่าปีระบุว่าขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูล และมองหาผู้ที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาทางดำเนินการทางกฎหมายร่วมกัน พร้อมเปิดรับ inbox จากผู้ที่เคยลงทุนโครงการลักษณะใกล้เคียงกัน

น้าต๋อยเซมเบ้ FanPage เล่า ถูกโกง
น้าต๋อยเซมเบ้ FanPage

น้าต๋อยย้ำชัดว่าโพสต์ดังกล่าวไม่มีเจตนาโจมตีหรือกล่าวหาบุคคลใด แต่ต้องการตามหาผู้เสียหายเพื่อหาทางออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

แฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากแห่ส่งกำลังใจในคอมเมนต์ บางส่วนระบุว่าตนเองหรือคนรู้จักอาจตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน ขณะที่ยังไม่มีการระบุชื่อโครงการหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในโพสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีของน้าต๋อยสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต ซึ่งมีโครงการจำนวนมากที่ดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทนสูง ผู้สนใจลงทุนควรตรวจสอบใบอนุญาตและสถานะทางกฎหมายของโครงการให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ

อ้างอิงข้อมูลจาก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 12:11 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 12:11 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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