เสี่ยไมค์ เจ้าของฟาร์มทุเรียน เปิดแชตโต้คำอ้างนางงามเวทีดัง ลั่น “เข้าโรงแรมไม่ใช่ครั้งแรก”

เสี่ยไมค์ เจ้าของฟาร์มทุเรียน เปิดแชตโต้คำอ้าง “โรส” นางงามเวทีดัง ลั่น “เข้าโรงแรมไม่ใช่ครั้งแรก” หลุดเล่า น้องเขาขาย…พันนึงเป็นค่าตัว
จากกรณีที่ผู้เข้าประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สระยอง อ้างว่าถูกสปอนเซอร์ส่วนตัว ซึ่งเป็น ‘เสี่ยเจ้าของฟาร์มทุเรียน’ พยายามล่วงละเมิดทางเพศ และทำร้ายร่างกาย ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง จนกลายเป็นข่าวใหญ่ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
นางงาม อ้าง สปอนเซอร์พยายามล่วงละเมิด-ทำร้าย ล่าสุดกองประกวด MU ระยอง ออกแถลงการณ์แล้ว
ล่าสุด 26 มิ.ย. 69 รายการ โหนกระแส ได้หยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอโดยเชิญ “โรส” ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สระยอง มาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรก
นอกจากนั้นทางรายการยังได้เชิญ เสี่ยไมค์ เสี่ยเจ้าของฟาร์มทุเรียน ผู้ถูกกล่าวอ้างว่าพยายามล่วงละเมิดทางเพศ มานั่งเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในฝั่งของเขาด้วยเช่นกัน โดยเสี่ยไมค์เผยว่า ตนรู้จักกับโรสมานานแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เคยให้น้องมาถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอที่สวนทุเรียนและฟาร์มกัญชาแล้ว
ซึ่งการเข้าโรงแรมของทั้งคู่ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เคยเข้าโรงแรมด้วยกันแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกัน เพราะน้องเขาบอกว่าเป็นประจำเดือน ส่วนเรื่องเงิน 1,000 บาท น้องบอกว่าจะขอเงินไปประกวด แต่ตนก็ไม่ได้ส่งประกวดอะไร เป็นการมัดจำเรื่องที่รู้กันอยู่แล้ว ซึ่งมาถึงก็ให้เงินสดอีก 2,000 บาท คือค่าตัวในการซื้อกิน
หลังจากนั้นก็เกิดเป็นแชตที่น้องทักมาบอกได้เวลาขอบคุณสปอนเซอร์แล้ว กำลังจะไปหาที่ฟาร์ม ซึ่งพอน้องมาถึงก็มีการนั่งดื่มสังสรรค์กัน ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะบอกว่า ‘อยากอาบน้ำ’ แต่ไม่ยอมอาบที่บ้านของตน โดยให้เหตุผลว่า ‘เมียพี่อยู่ เดี๋ยวจะไปเปิดโรงแรม’ โดยมีการตกลงกันว่าจะอาบน้ำด้วยกัน พอตนเริ่มเข้าใกล้ตัวฝ่ายหญิงก็พูดว่า ‘ถ้าจะ…ต้องหมื่นนึง’ จนก็ผละตัวออก และบอกจะเอาเงินคืน (2,000 บาท) แต่น้องเขาก็รีบวิ่งแซงไปคว้ากระเป๋าไม่ให้หยิบเงิน พร้อมร้องตะโกนให้คนช่วย ตนเห็นท่าไม่ดีเพราะหากมีคนเข้ามาช่วยตามเสียงร้องจะหาว่าตนข่มขืน จึงรีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
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อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส
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