“อนุทิน” ร่วมฉลองโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบประกาศเอกราช 250 ปี
อนุทิน และ ภริยา ร่วมฉลองโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบประกาศเอกราช 250 ปี สะท้อนความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไทยสหรัฐ
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา พร้อมด้วยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2569 และครบรอบ 250 ปี การประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 69
โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงาน นายฌอน โอนีลล์ (H.E. Mr. Sean O’Neill) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าว
ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทูตานุทูต และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คน โดยพิธีเปิดงานเริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก่อนรับฟังคำสวดมนต์อวยพรจากอุปทูตสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ภริยา และแขกผู้มีเกียรติร่วมเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐฯ พร้อมร่วมรับชมวีดิทัศน์เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปี การประกาศเอกราชของสหรัฐฯก่อนที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ จะกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับ นาย Dylan Johnson ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลก เพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐฯ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนาน ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
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