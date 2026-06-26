คลิปว่อน นทท. หวิดวางมวยคนจีนหูหนวก อ้างถ่ายรูปนาน ล้อเลียนจนปะทะ ชูธงชาติสู้
คลิปนาที นักท่องเที่ยวพยายามแทรกคิว ชาวจีนหูหนวกถ่ายรูปในปารีส อ้างถ่ายนานเกิน ซ้ำทำท่าล้อเลียน ก่อนบานปลายหวิดวางมวย ฝั่งสาวจีนงัดภาพธงชาติโชว์
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุความวุ่นวายขึ้นที่โรงอุปรากรปารีส (Paris Opera House) ประเทศฝรั่งเศส บริเวณบันไดใหญ่ซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิต มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังต่อคิวยาวเพื่อรอถ่ายภาพ ทันใดนั้นเกิดการปะทะคารมระหว่างนักท่องเที่ยวชายชาวตะวันตกและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
นักท่องเที่ยวชายชาวตะวันตกเร่งให้กลุ่มชาวจีนหลีกทางให้คนอื่น โดยชี้ไปที่นาฬิกาเพื่อบอกว่าใช้เวลาถ่ายรูปนานเกินไปแล้ว แต่เหตุการณ์บานปลายกลายเป็นการยื้อยุดฉุดกระชาก ฝั่งชายชาวจีนที่มากับกลุ่มหญิงสาวพุ่งเข้าไปผลักอกนักท่องเที่ยว จากนั้นมีผู้หญิงอีกคนพยายามเข้ามาห้ามปรามและตะโกนว่า “ไม่ ไม่ ไม่” เพื่อยุติความรุนแรงไม่ให้บานปลายไปมากกว่านี้
หญิงชาวจีนหูหนวกแสดงอาการไม่พอใจอย่างหนัก เธอยืนยันว่าตัวเองทำตามกฎและต่อคิวถูกต้อง แต่อีกฝ่ายพยายามแทรกคิว ล่ามภาษามือแปลข้อความของเธอระบุว่า หญิงสาวกำลังโพสท่าถ่ายรูป แต่อีกกลุ่มพยายามเบียดเข้ามาและไล่ให้เธอไปที่อื่น พร้อมอ้างว่าหมดเวลาถ่ายรูปแล้ว แถมยังตั้งใจมายืนถ่ายรูปบังหน้าพวกเธออีกด้วย ทั้งยังทำท่าทางล้อเลียนกลุ่มของตนเองอีกด้วย
ด้านชายชาวตะวันตกคู่กรณีตอบโต้ว่า ทุกคนกำลังเข้าแถวรอ การที่กลุ่มชาวจีนแทรกคิวเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง และท้าทายว่าหากอีกฝ่ายกล้าทำร้ายร่างกายก่อน เขาจะสู้กลับให้ถึงที่สุด
ขณะที่หญิงชาวจีนโต้กลับว่าอีกฝ่ายทำให้เธออับอายและไม่มีสิทธิ์มารังแกกัน จากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดภาพธงชาติจีนขึ้นมาโชว์กลางวง พร้อมระบุว่า ประเทศจีนดีที่สุดและพวกเขากำลังรังแกคนจีน เธออยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นคนจีนและจะไม่ยอมให้ใครมารังแกเด็ดขาด ขอให้คนจีนอย่าปล่อยให้คนพวกนี้ลอยนวล จากนั้นทั้งสองฝ่ายใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาเพื่อร้องเรียนเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่
หลังคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตวิจารณ์พฤติกรรมของหญิงชาวจีน หลายคนมองว่าการดึงเรื่องประเทศชาติและธงชาติเข้ามาอ้างเป็นเรื่องไม่จำเป็นและไม่เกี่ยวกับการโต้เถียงเลย ขณะที่อีกส่วนมองว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนควรเกรงใจคนที่กำลังต่อคิวรออยู่ด้วย
ล่าสุด หญิงชาวจีนชี้แจงผ่านแพลตฟอร์มโต่วอิน (Douyin) ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้สอนบทเรียนและจะไม่ทำพลาดซ้ำอีก เธอยอมรับว่าตอนนั้นขาดสติและโต้เถียงโดยไม่จำเป็น ขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ได้คิดก่อนพูดหรือทำ พร้อมทิ้งท้ายว่าธงชาติจีนเป็นสิ่งล้ำค่า การเคารพธงชาติและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศเป็นหน้าที่พื้นฐานของพลเมือง ต่อไปนี้จะไม่นำธงชาติออกมาโชว์ให้ใครดูในสถานการณ์แบบนี้อีก
ชมคลิป
ข้อมูลจาก : dailymail
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