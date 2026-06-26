รมว.วัฒนธรรม กางไทม์ไลน์ “ชุดไทยพระราชนิยม” ยื่นยูเนสโก ลุ้นประกาศผลปลายปี 69
รมว.วัฒนธรรม กางไทม์ไลน์ผลักดัน “ชุดไทยพระราชนิยม” ขึ้นทะเบียน UNESCO อัปเดตสถานะล่าสุด พร้อมลุ้นประกาศผลปลายปี 2569
น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยเส้นทางการดำเนินงานในการผลักดัน “ชุดไทยพระราชนิยม” เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยระบุว่า
เส้นทางการดำเนินงาน
- 26 มี.ค. 67: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนอ “ชุดไทย” ต่อ UNESCO
- 27 มี.ค. 67: กระทรวงวัฒนธรรมยื่นเอกสารต่อ UNESCO
- 30 ก.ย. 68: ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามฉบับปรับปรุงของยูเนสโกล่าสุด
- ก.ย. 68 – มี.ค. 69: ฝ่ายเลขาธิการอนุสัญญาฯ ของยูเนสโกตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารขอขึ้นทะเบียน
- 18 มี.ค. 69: ยูเนสโกมีหนังสือแจ้งยืนยันเอกสารผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคโดยสมบูรณ์
- เม.ย. – ก.ย. 69: คณะผู้ประเมิน (Evaluation Body) ประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารขอขึ้นทะเบียน จำนวน 3 ครั้ง (สถานะปัจจุบัน ชุดไทยพระราชนิยม อยู่ในขั้นตอนนี้)
- ต.ค. – พ.ย. 69: คณะผู้ประเมิน (Evaluation Body) จัดทำรายงานผลการประเมินเอกสารต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลฯ
- ปลาย ต.ค. – ต้น พ.ย. 69: เผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของยูเนสโก
- 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 69: คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลฯ พิจารณาความเห็นของคณะผู้ประเมิน (Evaluation Body) และตัดสินการขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะผู้ประเมิน (Evaluation Body)
คณะผู้ประเมิน มาจาก 12 ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก เป็นผู้แทนกลุ่มประเทศ 6 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี ลิทัวเนีย บราซิล ศรีลังกา โคลอมเบีย โมร็อกโก และองค์กร NGO 6 องค์กร ร่วมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม จัดทำร่างคำตัดสิน (Draft Resolution) ส่งต่อให้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลฯ
วันประกาศผล
วันที่ 30 ต.ค. – 5 ธ.ค. 69 ประกาศผลในการประชุม IGC เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน (ปี 2569 จีนเป็นประธานการประชุม) การพิจารณาเป็นไปตามกระบวนการของ UNESCO อย่างโปร่งใสและเป็นกลาง โดยผู้เชี่ยวชาญและองค์กรอิสระจากหลายประเทศทั่วโลก
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