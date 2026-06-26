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กองปราบฯ เตรียมเรียก 10 ข้าราชการ เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น ยังไม่มีใครเจอหมายจับ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 11:37 น.
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กองปราบฯ เตรียมเรียก 10 ข้าราชการ สอบโกงข้อสอบท้องถิ่น ยังไม่มีเจอหมายจับ ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน

พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม หรือ ผกก.2 บก.ป. ให้สัมภาษณ์ หลังประชุมการทำงานคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น ร่วมกับ พันตำรวจโทณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวานที่ผ่านมา เบื้องต้นกำหนดกรอบการทำงาน โดยจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมด ทั้งผู้จัดทำ TOR คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกุมทั้ง 10 ราย รวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูล

ส่วนกรณีปรากฏคลิปเสียงหญิงและชาย ชื่อนายกิจ และนางส้ม ที่แอบอ้างว่าอยู่ในขบวนการทุจริตข้อสอบและรู้จักกับบุคคลระดับสูง เบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลก่อน หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริง ก็อาจจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำ ซึ่งการจะเรียกบุคคลใดก็ตามเข้ามา ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ

โดยคดีนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยคณะทำงานชุดนี้จะประกอบไปด้วยกองบังคับการปราบปราม หรือ บก.ป. และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. ดำเนินการร่วมกัน

เนื่องจากคดีนี้ บก.ปปป. ดำเนินการมาก่อนล่วงหน้า ทำให้มีข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่ง บก.ป. ก็อาจจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบสำนวนคดีของตัวเอง ขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับบุคคลใด เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 11:37 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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