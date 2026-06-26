กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช็กเงื่อนไขรับ 100-400 บาท

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เฉพาะผู้มีสิทธิรายเดิมในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเงื่อนไขรับ 100-400 บาท
กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะผู้มีสิทธิรายเดิม โดยจะจ่ายให้เดือนละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2569) ตามเดือนที่ได้รับสิทธิ ดังนี้
- เกิดก่อน 1 มีนาคม 2509 ได้รับ 4 เดือน เป็นเงิน 400 บาท
- เกิดระหว่าง 1 – 31 มี.ค. 2509 ได้รับ 3 เดือน เป็นเงิน 300 บาท
- เกิดระหว่าง 1 – 30 เม.ย.2509 ได้รับ 2 เดือน เป็นเงิน 200 บาท
- เกิดระหว่าง 1 – 31 พ.ค. 2509 ได้รับ 1 เดือน เป็นเงิน 100 บาท
โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งไว้ในหนังสือให้ความยินยอมฯ หรือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ แบ่งโอน 3 รอบ ในวันที่ 13, 14 และ 15 กรกฎาคม 2569 ตามกลุ่มวันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ
หาก 3 วันนั้น ยังไม่ได้รับเงิน จะมีการโอนเงินซ้ำอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1: บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ใช้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่โอนเงินสำเร็จ ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 (ยกเว้น รายที่รับเงินสด)
ช่องทางที่ 2: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น / บัญชีบุคคลอื่น
ช่องทางที่ 3: บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน
หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400
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