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แผ่นดินไหวญี่ปุ่นระดับ 5.8 ในจังหวัดชิบะ เจอแผ่นดินไหวสองวันติด
แผ่นดินไหวญี่ปุ่นระดับ 5.8 ในจังหวัดชิบะ เจอแผ่นดินไหวสองวันติด หลังจากที่เมื่อวานนี้เจอระดับ 6.9 เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สำนักข่าว ไมนิจิ รายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น แจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.8 เมื่อช่วงเวลาประมาณ 12.46 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวลูกนี้อยู้ที่จังหวัดชิบะ และมีความลึก 50 เมตร ซึ่งญี่ปุ่นตีระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวลูกนี้ที่ระดับ 4 จาก 7 อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมไปถึงไม่มีการแจ้งเตือนสึนามิด้วย
ทั้งนี้วันนี้เป็นวันที่สองที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยเมื่อวานนี้ (25 มิ.ย. 69) เกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.9 ที่ชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น
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