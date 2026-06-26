ณวัฒน์ ไฟเขียว! ปอป้อ-อิงฟ้า ทำไมจะคบไม่ได้? ลั่น ถ้าจะเปิดตัวผมยินดี

บอส ณวัฒน์ ตอบชัดความสัมพันธ์ อิงฟ้า-ปอป้อ ถามกลับทำไมจะคบไม่ได้? ชี้ชีวิตจริงต้องให้สิทธิ์เลือกคนที่ชอบ เอ่ยชมปอป้อน่ารัก-ราศีดี ลั่น ถ้าจะเปิดตัวผมยินดี
ทำแฟน ๆ อมยิ้ม หลัง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาตอบคำถามชาวเน็ตเรื่องความสัมพันธ์ของนางงามสาว อิงฟ้า วราหะ กับ ปอป้อ ทรัพย์สิรี นักแบดมินตัน หลังจากคนถามขึ้นมากลางไลฟ์ว่า “ปอป้อแฟนอิงฟ้า บอสให้คบกันแล้วใช่มั้ย ถึงไปอยู่ที่บ้าน”
บอส ณวัฒน์ อธิบายว่า “จะอยู่ที่ไหนก็ได้ตามสบาย อันนี้เป็นชีวิตจริงไง ส่วนการแสดงก็อีกเรื่องหนึ่งไง นึกออกปะละ แล้วทำไมถึงคบปอป้อไม่ได้ ไม่เข้าใจ ทำไมคบไม่ได้เพราะอะไร อายุเขาก็ไม่ใช่น้อยกันแล้ว ทำไมคบไม่ได้ แล้วจะให้เขาไปเป็นแฟนใคร อยากให้อิงฟ้าไปเป็นแฟนใคร เขาก็ต้องไปคบคนที่ชอบแบบนี้ จะให้อิงฟ้าไปคบคนที่ไม่ชอบยังไง ชีวิตจริงก็ต้องปล่อยให้เขาเลือกเอง ส่วนการแสดงก็เพื่อความบันเทิงของทุกคนเท่านั้นเอง แต่หลังบ้านจะเป็นไงก็ปล่อยไปเถอะ”
จากนั้นมีคนคอมเมนต์ประโยคที่อิงฟ้าเคยกล่าวไว้ว่าอยากทำงานหาเงินก่อนค่อยมีแฟน บอส ณวัฒน์ ตอบกลับว่า “แล้วมีแฟนมันเสียเงินเหรอ มันก็ไม่ต้องเสียเงิน โดยเฉพาะแฟนที่มีสติสตัง แฟนที่มีฝีมือ แฟนที่…โอ้โห ปอป้อเป็นถึงพรีเซ็นเตอร์หลายตัว ดังนะ ให้อิงฟ้าไปมีความสุขบ้างเถอะ” จากนั้นอ่านข้อความที่ชาวเน็ตพิมพ์ว่า “ปอป้อแฟนอิงฟ้า” ทำเอาเจ้าตัวต้องรีบตอบกลับว่า “มีความสุขก็พิมพ์ไป”
เมื่อถูกถามว่าเคยเจอ ปอป้อ ทรัพย์สิรี หรือไม่ ณวัฒน์ แชร์ว่า “เคยเจอปอป้อน่ารักมากที่พารากอน แบบไกล ๆ แต่ไม่ได้คุยกันนะ น้องเป็นคนที่มีราศีดีมาก และคนที่มีสติสตังดีมาก”
จากนั้นมีชาวเน็ตคอเมนต์เข้ามาว่าอยากให้อิงฟ้าเปิดตัวกับปอป้อ บอส ณวัฒน์ ตอบกลับว่า “เปิดทำไม คนเป็นแฟนไม่ต้องเปิดตัวก็ได้นะ ถ้าแฟนตัวจริงไม่จำเป็นต้องเปิดตัว แต่ถ้าแฟนตัวปลอมก็เล่นเกมกันไป โอเคไหม ปอป้ออยากเปิดแล้วก็ไปบอกปอป้อสิ พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะ ถ้าปอป้อจะเปิดตัวผมยินดี โอเคไหม”
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