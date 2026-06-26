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หนุ่มวัย 38 ปี หาทำ! ยัดหัวสายฉีดชำระเข้าทวารหนัก หวิดลำไส้ทะลุ แพทย์เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 13:12 น.
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หนุ่มวัย 38 ปี หาทำ! ยัดหัวสายฉีดชำระเข้าทวารหนัก หวิดลำไส้ทะลุ แพทย์เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต

หนุ่มวัย 38 ปี หาทำ! ยัดหัวสายฉีดชำระเข้าทวารหนัก แต่เอาออกไม่ได้ หวิดลำไส้ทะลุ แพทย์เร่งผ่าตัดช่วยชีวิตนาน 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียดเอียน ประเทศเวียดนาม โพสต์รายงานเคสการรักษาสุดหวาดเสียว หลังทีมแพทย์เร่งทำการผ่าตัดช่วยชีวิตหนุ่มวัย 38 ปีรายหนึ่ง ยัดสายฉีดชำระเข้าทางทวารหนัก จนส่วนหัวของสายฉีดเข้าไปติดอยู่บริเวณลำไส้ตรง และไม่สามารถดึงออกมาได้ แม้ว่าคนในครอบครัวรวมถึงตัวผู้ป่วยเองจะพยายามดึงออกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ

หลังจากนำตัวหนุ่มวัย 38 ปีส่งเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทีมแพทย์ได้ทำการเอ็กซเรย์ดูก็พบว่า มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ลึกเข้าไปจนถึงลำไส้ตรง หากฝืนดึงออกมีความเสี่ยงทำให้ผนังลำไส้บาดเจ็บ นอกจากนั้นหัวของสายฉีดยังมีส่วนที่เป็นขอบแข็ง และคันกดยื่นออกมา หากดึงด้วยวิธีทั่วไปจะยิ่งทำให้คันกดไปยึดกับผนังลำไว้ ซึ่งอาจทำให้ลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุได้

ศัลยแพทย์ตัดสินใจผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อให้เห็นสภาพอวัยวะภายในอย่างชัดเจน โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะนำเอาสายฉีดชำระออกมาได้สำเร็จ โดยที่ลำไส้ไม่ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันผู้ป่วยอาการปลอดภัยดีและอยู่ระหว่างพักฟื้น

ด้าน นพ. เจิ่น มิญ เฟือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปเวียดเยียน เผยว่า ห้ามพยายามนำสิ่งแปลกปลอมออกเองเด็ดขาด เพราะการกระทำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หนุ่มวัย 38 ปี หาทำ! ยัดหัวสายฉีดชำระเข้าทวารหนัก หวิดลำไส้ทะลุ แพทย์เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต-1

หนุ่มวัย 38 ปี หาทำ! ยัดหัวสายฉีดชำระเข้าทวารหนัก หวิดลำไส้ทะลุ แพทย์เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต-3

หนุ่มวัย 38 ปี หาทำ! ยัดหัวสายฉีดชำระเข้าทวารหนัก หวิดลำไส้ทะลุ แพทย์เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต-2

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อ้างอิงจาก : benhviendakhoavietyen

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 13:12 น.
52
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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