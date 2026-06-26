สุดยื้อ! น้องไบร์ วัย 14 ไฟดูดขณะอาบน้ำ ทนบาดแผลไม่ไหว สลดสาเหตุ จากไปอายุน้อย
เพื่อนไว้อาลัย น้องไบร์ เด็กชายวัย 14 ปี ถูกไฟดูดขณะอาบน้ำ ระหว่างค่ายอบรมคุณธรรม ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจากไปอายุน้อย เจ้าหน้าที่ตรวจพบสายไฟเปลือยพาดโครงเหล็ก
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 โซเชียลร่วมแสดงความเสียใจ ด.ช.นราเทพ ใหสุวรรณ หรือ น้องไบร์ อายุ 14 ปี ถูกกระแสไฟฟ้ารั่วดูดขณะกำลังอาบน้ำ ระหว่างกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งมีเพื่อนนักเรียนบาดเจ็บอีกหลายคน
เหตุการณ์เริ่มขึ้นจากผู้ดูแลปล่อยให้นักเรียนเข้าไปอาบน้ำในโรงอาบน้ำของวัด สถานที่แห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จู่ ๆ เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วดูดนักเรียนชาย 2 คน ครูเร่งนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลทันที แต่น้องไบร์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนนักเรียนชายอายุ 13 ปี ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ยังมีนักเรียนชายบาดเจ็บเล็กน้อยอีก 8 คน
หลังเกิดเหตุ โรงเรียนประกาศยกเลิกกิจกรรมเข้าค่ายทั้งหมดทันที และแจ้งผู้ปกครองให้เดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้าน เพื่อดูแลความปลอดภัยและเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่โรงอาบน้ำ พบร่องรอยสายไฟเปลือยเส้นหนึ่งขาดและพาดสัมผัสกับโครงเหล็กบริเวณหลังคา คาดว่าเป็นสาเหตุหลักที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารั่ว เตรียมประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานประเมินว่ามีบุคคลใดประมาทจนทำให้เกิดความสูญเสียหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวใหสุวรรณ กับการจากไปของ ด.ช.นราเทพ พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บทุกคนให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยความเข้มแข็ง
ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง.Chawang Crown Prince Hospital
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