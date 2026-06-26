เพจดัง แฉแก๊งอ้างเป็นตร. บุกรีดเงินเจ้าของร้าน มีลูกจ้างต่างด้าว หักกล้องวงจรปิดหนี
เพจดัง แฉกลุ่มบุคคลอ้างเป็นตำรวจ บุกรีดเงินเจ้าของร้าน มีลูกจ้างต่างด้าว 5,000 บาท ย่านบางพลี หักกล้องวงจรปิดหนี
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์ภาพบุคคลกลุ่มหนึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้บุกไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และเรียกเก็บเงินกับเจ้าของร้านซึ่งมีพนักงานต่างด้าวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยระบุว่า
ที่ร้านแห่งหนึ่ง ย่านบางพลี ซึ่งมีชาวลาวมาทำงาน ต่อมามีคนกลุ่มหนึ่งคาดเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เข้ามาเรียก 30,000 บาท ที่ร้านชำ มาเรียกเก็บเงินชาวลาว
ทางเจ้าของร้านบอกว่า กำลังดำเนินการทำบัตรให้น้องชาวลาวกับ บ.แห่งหนึ่งทางด้านเจ้าของบริษัทคุยแล้วว่าอยู่ระหว่างทำบัตร แต่กลุ่มชายที่อ้างเป็นตำรวจนั้นไม่ยอม และเรียก 5,000 บาท บอกให้ไปกดเงินสด หักกล้องลง และก็รับเงินโดยบอกว่าจะมาเก็บเรื่อย ๆ
น้องเจ้าของร้านเล่าว่า กลุ่มชายที่อ้างเป็นตำรวจทำทีมาซื้อน้ำ และมาขอดูบัตรลูกน้องซึ่งเป็นชาวลาว เข้ามาแบบอุกอาจมากไม่เกรงกลัวอะไร รู้งานโดยดึงกล้องวงจรปิดออกด้วย ทางเจ้าของร้านอธิบายก็ไม่ฟังจะเก็บอย่างเดียว แถมทิ้งท้ายว่า “จะมาแวะมาเยี่ยมใหม่นะ” เจ้าของกังวล จึงกดเงินให้ไป 5,000 บาท
นอกจากนี้เพจ เจ๊ม้อย v+ ยังได้รายงานเหตุการณ์ซึ่งคาดว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันก่อนหน้านี้ว่า อ้างตัวเป็น นปพ. มากัน 4 คน เรียกเก็บ 30,000 บอกมีสินค้าบางตัวไม่มีภาษาไทยเป็นสินค้าพม่าและไม่มี อย. อีกทั้งมีลูกจ้างเป็นชาวพม่า
ทางเจ้าของร้านบอก ลูกจ้างพม่ามีใบอนุญาติการทำงาน ทางคนที่อ้างเป็น นปพ. ลดให้เหลือ 15,000 บาท เจ้าของร้านบอกไม่มีจะเอาที่ไหน สุดท้ายยอมลดเหลือ 10,000 บาท ยังไม่พอ จะมาขอเก็บอีกเดือนละพัน ทั้งนี้ ทางเพจยังได้เรียกร้องร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงหรือไม่
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