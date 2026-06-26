“อนุทิน” ลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อย ปมเมียปลัดกระทรวง เอี่ยวขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่น
อนุทิน ลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อย ปมเมียปลัดกระทรวง เอี่ยวขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่น ชี้ต้องแยกว่าเรื่องไหนที่เป็นสาระอันไหนที่ไม่เป็นสาระ
จากกรณีที่เพจ CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “แฉคลิปเสียงใหม่! เมียปลัดกระทรวง?? ขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้าน คลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ “ใหญ่จริง” ถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อน!
แต่ตอนนี้มีความพยายามในการ “ตัดตอน” การทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น เพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบ!” นั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุตริตสอบท้องถิ่นว่า ต้องถามปลัดมหาดไทย เพ้อเจ้อไปเรื่อย
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ถ้าไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดอะไร พร้อมกล่าวว่า ไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว
เมื่อถามว่าแสดงว่าไม่ให้ค่ากระแสโซเชียลต่างๆ ที่ออกมาในช่วงนี้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะเป็นว่าเรื่องไหนที่เป็นสาระ เรื่องไหนที่ไม่เป็นสาระ ไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่เป็น
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