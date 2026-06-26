เช็กด่วน! ห้ามทำ 12 ข้อนี้ เลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. 28 มิถุนายน 2569
กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. วันที่ 28 มิ.ย. 2569 ห้ามถ่ายบัตร ห้ามรับเงิน ห้ามนำบัตรออกจากคูหา ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
นับถอยหลัง! วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 คนกรุงเทพฯ มีนัดใหญ่ที่คูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดรับลงคะแนน 08.00–17.00 น. แต่ก่อนหย่อนบัตร มี 12 เรื่องที่ห้ามทำเด็ดขาด ไม่งั้นผิดกฎหมายเลือกตั้งทันที
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุข้อห้ามตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ห้ามทำในคูหาและที่เลือกตั้ง
ห้ามผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน ห้ามจงใจทำบัตรชำรุดหรือทำให้เป็นบัตรเสีย และห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด ห้ามทำเครื่องหมายอื่นใดลงในบัตรนอกจากเครื่องหมายลงคะแนนที่กำหนด และห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์หรือหมายเลขผู้สมัคร
ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
- ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหาโดยเด็ดขาด แม้จะถ่ายเพื่อโชว์โซเชียลก็ตาม
ห้ามเล่นหรือจัดพนัน
- ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันผลการเลือกตั้งทุกรูปแบบ
ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยช่วยเลือกตั้ง
- ห้ามผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในกระบวนการเลือกตั้ง
ห้ามหาเสียงหลัง 18.00 น. วันที่ 27 มิ.ย.
- ห้ามหาเสียงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก และจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
- ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 27 มิ.ย. ถึง 18.00 น. ของวันที่ 28 มิ.ย. 2569 ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก และจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดโดยเด็ดขาด
ห้ามรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- ห้ามรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับการลงคะแนนเลือกผู้สมัคร ถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย
ห้ามข่มขู่หรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย
- ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระทำผิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงห้ามกระทำการเพื่อให้ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ใครฝ่าฝืนข้อห้ามเหล่านี้ มีโทษตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ กกต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโทษจำคุกและปรับ
เปิดคูหา 08.00–17.00 น. อย่าลืมพกบัตรประชาชนและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของตัวเองก่อนวันจริง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กรุงเทพมหานคร (กทม.)
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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