ข่าวต่างประเทศ

ดับทะลุ 212 ศพ สเปน เจออากาศร้อนสุดรอบ 76 ปี แตะ 28 องศา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:43 น.
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ดับทะลุ 212 ศพ สเปน เจออากาศร้อนสุดรอบ 76 ปี แตะ 28 องศา
(AP Photo/Antonio Calanni)

คลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมยุโรปในสัปดาห์นี้รุนแรงถึงขั้นคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายร้อยราย ในสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนมากกว่า 200 คน ขณะที่อังกฤษทำลายสถิติวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายน อีกหลายประเทศต้องสั่งปิดโรงเรียน หยุดเดินรถ และแห่ซื้อพัดลมกับเครื่องปรับอากาศกันจนขาดตลาด

นักพยากรณ์อากาศระบุว่าชาวยุโรปอย่างน้อย 380 ล้านคน หรือมากกว่าสองในสามของประชากรทั้งทวีป ต้องเผชิญอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส และในจำนวนนี้กว่า 101 ล้านคนเจอความร้อนทะลุ 35 องศาเซลเซียส ปารีสพุ่งแตะ 40 องศา บรัสเซลส์ 36 องศา ส่วนบาร์เซโลนากับเจนีวาอยู่ที่ 35 องศา

ต้นเหตุคือปรากฏการณ์ “โอเมก้า บล็อก”

สภาพอากาศสุดขั้วครั้งนี้เกิดจากรูปแบบความกดอากาศที่พบไม่บ่อยนัก เรียกว่า โอเมก้า บล็อก ตั้งชื่อตามอักษรกรีก Ω ระบบนี้ทำหน้าที่เหมือนฝาครอบกักมวลอากาศร้อนเอาไว้กับที่ โดยมีอากาศเย็นล้อมอยู่สองข้าง ทำให้อุณหภูมิไต่สูงขึ้นวันแล้ววันเล่า บางพื้นที่ในยุโรปร้อนกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 18 องศาเซลเซียส

A woman shelters from the sun as she walks past a fountain at the Sforza Castle in downtown Milan, Italy, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

สเปนหนักสุด เสียชีวิตอย่างน้อย 212 คน

สถาบันสุขภาพคาร์ลอสที่ 3 ในกรุงมาดริดรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตที่อาจเชื่อมโยงกับความร้อนอย่างน้อย 212 รายในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันพุธ วันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมายังเป็นวันที่ร้อนที่สุดของเดือนมิถุนายนในสเปนนับตั้งแต่ปี 1950 ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศ 28.17 และ 28.08 องศาเซลเซียสตามลำดับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในสเปนเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว ไม่มีพื้นที่ใดอยู่ในระดับเตือนภัยสูงสุดสองอันดับแรก

ฝรั่งเศสสูญเสียทั้งจากความร้อนและการจมน้ำ

ฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรง มีประชาชนราว 63 ล้านคนเจออุณหภูมิเกิน 30 องศา และ 53 ล้านคนในจำนวนนี้ต้องทนความร้อนเกิน 35 องศา หลายคนเสียชีวิตจากการจมน้ำขณะพยายามลงไปคลายร้อนในทะเล แม่น้ำ และทะเลสาบ หนึ่งในนั้นคือ เคนโซ คีส์ นักฟุตบอลวัย 21 ปี ที่จมน้ำในแม่น้ำโรนใกล้เมืองลียง นอกจากนี้ยังมีเด็กชายวัย 3 ขวบเสียชีวิตหลังถูกขังอยู่ในรถของครอบครัวในเขตปารีส

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ฝรั่งเศสบันทึกหนึ่งในวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยปารีสแตะ 40.9 องศาเซลเซียส ทำลายสถิติเดือนมิถุนายน รัฐบาลสั่งยกระดับการรับมือด้านสาธารณสุขสูงสุด อนุญาตให้โรงพยาบาลเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนออกไปก่อน และมีโรงเรียนถึง 13,500 แห่งที่ปิดทำการหรือปรับรูปแบบการเรียน ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ต้องสั่งปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สองเตา เพื่อเลี่ยงการปล่อยน้ำร้อนลงสู่แม่น้ำที่ร้อนอยู่แล้ว

A man cools off at a fountain during a heatwave in Saint Germain en Laye, west of Paris, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Michel Euler)

อังกฤษทำลายสถิติ 2 วันติด

อังกฤษทำลายสถิติวันที่ร้อนที่สุดของเดือนมิถุนายนสองวันติดต่อกัน หลังจากวัดได้ 36.1 องศาในแฮมป์เชอร์เมื่อวันพุธ อุณหภูมิก็ไต่ขึ้นเป็น 36.4 องศาที่เมืองโยวิลตันในซัมเมอร์เซ็ตเมื่อวันพฤหัสบดี กลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีมา โรงเรียนกว่า 1,000 แห่งต้องปิด เพราะบางห้องเรียนร้อนเกิน 40 องศา

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในลอนดอนปิดให้บริการ รวมถึงสะพานทาวเวอร์บริดจ์ และพิธีเปลี่ยนเวรทหารยามหน้าพระราชวังบักกิงแฮมก็ถูกยกเลิก ส่วนการเดินทางด้วยรถไฟทั่วลอนดอนและตอนใต้ของอังกฤษได้รับผลกระทบ เพราะต้องลดความเร็วขบวนรถเพื่อป้องกันรางบิดงอจากความร้อน

อิตาลีเริ่มมีผู้เสียชีวิต เยอรมนีและออสเตรียเตรียมรับสุดสัปดาห์ที่ร้อนจัด

อิตาลีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนรายแรกในสัปดาห์นี้ โดยมีอย่างน้อย 5 คนเสียชีวิตเมื่อวันพุธ ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรสองคน คนงานหนึ่งคน และคนไร้บ้านอีกหนึ่งคน

ขณะที่อังกฤษ สเปน และฝรั่งเศสกำลังจะได้พักหายใจ เยอรมนี ออสเตรีย และบางส่วนของอิตาลีกลับต้องเตรียมรับมือสุดสัปดาห์ที่ร้อนเป็นพิเศษ เยอรมนีออกประกาศเตือนภัยความร้อนรุนแรงในพื้นที่ภาคตะวันตก ที่อุณหภูมิอาจพุ่งถึง 41 องศาในไม่กี่วันข้างหน้า

ส่วนออสเตรียออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสูงสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงเวียนนา ที่อุณหภูมิอาจแตะ 40 องศาในช่วงสุดสัปดาห์ ด้านการแข่งขันฟอร์มูล่าวันก็ประกาศภาวะอันตรายจากความร้อนก่อนศึกออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ กำหนดให้ทุกทีมติดตั้งระบบระบายความร้อนให้นักแข่ง

A woman refreshes in a fountain at the Sforza Castle in downtown Milan, Italy, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

เบื้องหลังคือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น

นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ กำลังทำให้คลื่นความร้อนในยุโรปเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น องค์การอนามัยโลกประเมินว่าในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา มีชาวยุโรปเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนมากกว่า 200,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้

ยุโรปยังเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลก โดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในอัตราราวสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และปี 2024 ถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา ทั้งในระดับโลกและในยุโรป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:43 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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