ดับทะลุ 212 ศพ สเปน เจออากาศร้อนสุดรอบ 76 ปี แตะ 28 องศา
คลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมยุโรปในสัปดาห์นี้รุนแรงถึงขั้นคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายร้อยราย ในสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนมากกว่า 200 คน ขณะที่อังกฤษทำลายสถิติวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายน อีกหลายประเทศต้องสั่งปิดโรงเรียน หยุดเดินรถ และแห่ซื้อพัดลมกับเครื่องปรับอากาศกันจนขาดตลาด
นักพยากรณ์อากาศระบุว่าชาวยุโรปอย่างน้อย 380 ล้านคน หรือมากกว่าสองในสามของประชากรทั้งทวีป ต้องเผชิญอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส และในจำนวนนี้กว่า 101 ล้านคนเจอความร้อนทะลุ 35 องศาเซลเซียส ปารีสพุ่งแตะ 40 องศา บรัสเซลส์ 36 องศา ส่วนบาร์เซโลนากับเจนีวาอยู่ที่ 35 องศา
ต้นเหตุคือปรากฏการณ์ “โอเมก้า บล็อก”
สภาพอากาศสุดขั้วครั้งนี้เกิดจากรูปแบบความกดอากาศที่พบไม่บ่อยนัก เรียกว่า โอเมก้า บล็อก ตั้งชื่อตามอักษรกรีก Ω ระบบนี้ทำหน้าที่เหมือนฝาครอบกักมวลอากาศร้อนเอาไว้กับที่ โดยมีอากาศเย็นล้อมอยู่สองข้าง ทำให้อุณหภูมิไต่สูงขึ้นวันแล้ววันเล่า บางพื้นที่ในยุโรปร้อนกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 18 องศาเซลเซียส
สเปนหนักสุด เสียชีวิตอย่างน้อย 212 คน
สถาบันสุขภาพคาร์ลอสที่ 3 ในกรุงมาดริดรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตที่อาจเชื่อมโยงกับความร้อนอย่างน้อย 212 รายในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันพุธ วันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมายังเป็นวันที่ร้อนที่สุดของเดือนมิถุนายนในสเปนนับตั้งแต่ปี 1950 ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศ 28.17 และ 28.08 องศาเซลเซียสตามลำดับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในสเปนเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว ไม่มีพื้นที่ใดอยู่ในระดับเตือนภัยสูงสุดสองอันดับแรก
ฝรั่งเศสสูญเสียทั้งจากความร้อนและการจมน้ำ
ฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรง มีประชาชนราว 63 ล้านคนเจออุณหภูมิเกิน 30 องศา และ 53 ล้านคนในจำนวนนี้ต้องทนความร้อนเกิน 35 องศา หลายคนเสียชีวิตจากการจมน้ำขณะพยายามลงไปคลายร้อนในทะเล แม่น้ำ และทะเลสาบ หนึ่งในนั้นคือ เคนโซ คีส์ นักฟุตบอลวัย 21 ปี ที่จมน้ำในแม่น้ำโรนใกล้เมืองลียง นอกจากนี้ยังมีเด็กชายวัย 3 ขวบเสียชีวิตหลังถูกขังอยู่ในรถของครอบครัวในเขตปารีส
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ฝรั่งเศสบันทึกหนึ่งในวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยปารีสแตะ 40.9 องศาเซลเซียส ทำลายสถิติเดือนมิถุนายน รัฐบาลสั่งยกระดับการรับมือด้านสาธารณสุขสูงสุด อนุญาตให้โรงพยาบาลเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนออกไปก่อน และมีโรงเรียนถึง 13,500 แห่งที่ปิดทำการหรือปรับรูปแบบการเรียน ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ต้องสั่งปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สองเตา เพื่อเลี่ยงการปล่อยน้ำร้อนลงสู่แม่น้ำที่ร้อนอยู่แล้ว
อังกฤษทำลายสถิติ 2 วันติด
อังกฤษทำลายสถิติวันที่ร้อนที่สุดของเดือนมิถุนายนสองวันติดต่อกัน หลังจากวัดได้ 36.1 องศาในแฮมป์เชอร์เมื่อวันพุธ อุณหภูมิก็ไต่ขึ้นเป็น 36.4 องศาที่เมืองโยวิลตันในซัมเมอร์เซ็ตเมื่อวันพฤหัสบดี กลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีมา โรงเรียนกว่า 1,000 แห่งต้องปิด เพราะบางห้องเรียนร้อนเกิน 40 องศา
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในลอนดอนปิดให้บริการ รวมถึงสะพานทาวเวอร์บริดจ์ และพิธีเปลี่ยนเวรทหารยามหน้าพระราชวังบักกิงแฮมก็ถูกยกเลิก ส่วนการเดินทางด้วยรถไฟทั่วลอนดอนและตอนใต้ของอังกฤษได้รับผลกระทบ เพราะต้องลดความเร็วขบวนรถเพื่อป้องกันรางบิดงอจากความร้อน
อิตาลีเริ่มมีผู้เสียชีวิต เยอรมนีและออสเตรียเตรียมรับสุดสัปดาห์ที่ร้อนจัด
อิตาลีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนรายแรกในสัปดาห์นี้ โดยมีอย่างน้อย 5 คนเสียชีวิตเมื่อวันพุธ ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรสองคน คนงานหนึ่งคน และคนไร้บ้านอีกหนึ่งคน
ขณะที่อังกฤษ สเปน และฝรั่งเศสกำลังจะได้พักหายใจ เยอรมนี ออสเตรีย และบางส่วนของอิตาลีกลับต้องเตรียมรับมือสุดสัปดาห์ที่ร้อนเป็นพิเศษ เยอรมนีออกประกาศเตือนภัยความร้อนรุนแรงในพื้นที่ภาคตะวันตก ที่อุณหภูมิอาจพุ่งถึง 41 องศาในไม่กี่วันข้างหน้า
ส่วนออสเตรียออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสูงสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงเวียนนา ที่อุณหภูมิอาจแตะ 40 องศาในช่วงสุดสัปดาห์ ด้านการแข่งขันฟอร์มูล่าวันก็ประกาศภาวะอันตรายจากความร้อนก่อนศึกออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ กำหนดให้ทุกทีมติดตั้งระบบระบายความร้อนให้นักแข่ง
เบื้องหลังคือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ กำลังทำให้คลื่นความร้อนในยุโรปเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น องค์การอนามัยโลกประเมินว่าในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา มีชาวยุโรปเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนมากกว่า 200,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้
ยุโรปยังเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลก โดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในอัตราราวสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และปี 2024 ถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา ทั้งในระดับโลกและในยุโรป
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