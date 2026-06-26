“ชัชชาติ” เตรียมรถแห่ทั่วกรุงเทพ 50 เขต ทริปไฟไหม้หาเสียงโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง
ชัชชาติ จัดทริปไฟไหม้ เตรียมรถแห่ทั่วกรุงเทพ 50 เขต ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้งผู้ว่า พร้อมลงพื้นที่อีก 4 จุด
เพจเฟซบุ๊ก ทีมชัชชาติ โพสต์ข้อความระบุว่า “ออกแล้ว! ตารางทริปทัวร์ทั่ว กทม. เส้นทางหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนปิดซีซั่น
พวกเราจะไปไหนกันบ้างตลอด 24 ชั่วโมงนี้
โอกาสสุดท้ายสำหรับใครที่อยากมาชนหมัดและรับใบปลิว เจอกันได้ที่
-สกายวอล์ก ช่องนนทรี | 26 มิถุนายน 18:00 น.
– ลานด้านหน้าสวนลุมพินี | 26 มิถุนายน 19:30 น.
– ตลาดสดธนบุรี | 27 มิถุนายน 12:00 น.
– สยามสแควร์ | 27 มิถุนายน 15:30 น.
พร้อมเส้นทางแห่ทั่วเมืองตรงปก ครบถ้วนทั้ง 50 เขต ใครอยู่ใกล้แถวไหนโบกมือทักทายให้กำลังใจกันได้ตามสะดวก
*หมายเหตุ: ทริปนี้ได้มีการจัดเวลาพักผ่อนไว้สำหรับทั้งผู้นำทริปและทีมงาน ส่วนช่วงเวลาระหว่างนั้นจะมีรายการอะไรมาให้รับชมกันบ้าง ติดตามได้ในไลฟ์ ทาง Facebook ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ Youtube ทีมชัชชาติ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 18:00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 18:00 น.
ใส่ให้สุดแล้วไปหยุดที่คูหา กาทีมชัชชาติ เบอร์ 9”
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