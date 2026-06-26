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ศาลฝรั่งเศสจำคุก 30 เดือน ชายอพยพชาวอัฟกัน 19 ปี ข่มขืนแพะ-แกะ ในฟาร์ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:34 น.
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ศาลฝรั่งเศสจำคุก 30 เดือน ชายอพยพชาวอัฟกัน 19 ปี ข่มขืนแพะ-แกะ ในฟาร์ม

ศาลฝรั่งเศสจำคุก 30 เดือน ชายชาวอัฟกัน วัย 19 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ ในฟาร์มใกล้เมืองมาร์เซย์

ศาลคดีอาญาเมืองแอ็กซ็องพรอว็องส์ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส พิพากษาจำคุก 30 เดือน ไม่รอลงอาญา ชายชาวอัฟกัน วัย 19 ปี ในชื่อย่อ “มัสซูด ส.” (Massoud S.) หลังพบว่ามีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศและทารุณกรรมแพะหลายตัวกับลูกแกะอายุ 6 เดือน ภายในฟาร์มสงเคราะห์สัตว์เชิงการศึกษาที่เมืองแปนน์-มีราโบ ใกล้เมืองมาร์เซย์

เหยื่อมีทั้งหมด 6 ตัว เป็นแพะ 5 ตัวและลูกแกะ 1 ตัว แพะตัวหนึ่งซึ่งอายุ 9 ปี ตายในเวลาต่อมาจากบาดแผลที่ได้รับ ฟาร์มแห่งนี้ชื่อ “Un moment” เปิดเป็นทั้งสถานสงเคราะห์และฟาร์มให้ความรู้แก่เด็ก

เรื่องเริ่มถูกเปิดโปงจากความผิดสังเกตของเจ้าของฟาร์ม นางคาสซานดรา ซอร์ติโน เธอพบรอยมัดที่ขาของสัตว์หลายตัว มีบาดแผลที่อวัยวะเพศและคราบเลือด ซึ่งสัตวแพทย์ยืนยันว่าเข้าได้กับการบาดเจ็บจากการกระทำทางเพศ จากนั้นเธอจึงติดตั้งกล้องวงจรปิด นำไปสู่การจับกุมผู้ก่อเหตุคาหนังคาเขาในช่วงต้นเดือนเมษายน ขณะสวมถุงมือยางและรูดกางเกงลง

การสอบสวนระบุว่าผู้ต้องหาเข้าไปในฟาร์มอย่างน้อย 8 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน หลักฐานประกอบด้วยดีเอ็นเอของเขาที่พบบนตัวสัตว์ และสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่จับได้ใกล้บริเวณฟาร์มหลายครั้ง

แม้หลักฐานจะหนักแน่น แต่ตลอดกระบวนการตั้งแต่ชั้นควบคุมตัวจนถึงวันพิพากษา ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เขาให้การว่าครอบครัวเสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดในอัฟกานิสถานตอนเขาอายุ 11 ปี และเดินทางเข้าฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 โดยพักอยู่ในศูนย์ผู้ขอลี้ภัยในเขต 3 ของเมืองมาร์เซย์

ประเด็นที่ถูกพาดหัวข่าวมากที่สุดมาจากผลตรวจทางจิตเวชระหว่างถูกคุมขัง แพทย์บันทึกว่าเขาพูดในเชิงว่าคนที่ลงมือทำเช่นนี้ทำไปเพื่อ “จะได้ไม่ต้องข่มขืนผู้หญิง” เพราะสัตว์ “จำเขาไม่ได้” และยังพูดทำนองว่า “คนเราเอาเรื่องนี้มาทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ทั้งที่มันก็แค่สัตว์”

อย่างไรก็ตาม เมื่อขึ้นศาล เขาอ้างว่าจำคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ ยืนยันเพียงว่า “ผมเป็นคนปกติ” ผลตรวจจิตเวชสรุปว่าเขาไม่มีอาการทางจิตที่ชัดเจน ไม่มีภาวะที่ทำให้สูญเสียหรือลดทอนการรับรู้ผิดชอบ

ศาลปรับฐานความผิดเป็น “การทารุณกรรมจนเป็นเหตุให้สัตว์ตาย” และพิพากษาจำคุก 30 เดือนพร้อมควบคุมตัวต่อ สั่งห้ามเข้าประเทศฝรั่งเศสอย่างถาวร และให้ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทางเพศและความรุนแรงของประเทศ (FIJAISV) โทษสูงสุดที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดนี้คือจำคุก 5 ปีและปรับ 75,000 ยูโร

องค์กรพิทักษ์สัตว์ OABA และสมาคมด้านสวัสดิภาพสัตว์อีก 8 แห่งเข้าร่วมเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้ ส่วนลูกสาวของเจ้าของฟาร์มซึ่งอายุ 12 ปี และผูกพันกับสัตว์เหล่านี้ ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนักและต้องเข้ารับการดูแลจากจิตแพทย์ ด้านเจ้าของฟาร์มเตรียมยื่นอุทธรณ์ โดยเห็นว่าบทลงโทษยังไม่หนักพอ

แหล่งอ้างอิง : The Sun , France 3, Les Nouvelles Publications

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:34 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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