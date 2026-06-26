อินฟลูฯ สาว อวดรวยลงโซเชียล สุดท้ายหมดตัว โจรย่องยกเค้าเงินสด-ทองคำเกลี้ยง
อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอินเดีย โพสต์คลิปอวดรวยลงโซเชียล สุดท้ายหมดตัว โจรย่องขึ้นบ้านกลางดึก ยกเค้าเงินสด-ทองคำ หายเกลี้ยง
ยกให้เป็นกรณีศึกษาของเหล่านักทำคอนเทนต์และอินฟลูเอนเซอร์ยุคใหม่ที่ชอบถ่ายคลิปทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต จนกลายเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพจ้องเล่นงานได้อย่างง่ายดาย
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย เมื่อ รัชนา กูร์จาร์ (Rachna Gurjar) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอินเดียที่มีผู้ติดตามเกือบ 1 แสนคนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมครั้งใหญ่ หลังคนร้ายบุกเข้าปล้นบ้านพักในรัฐมัธยประเทศพร้อมกวาดทรัพย์สินมีค่าไปจนเกลี้ยง เนื่องจากเธอมีพฤติกรรมชอบถ่ายคลิปอวดทรัพย์เงินทองที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดลงในช่องยูทูปของตัวเอง ซึ่งคาดว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้เธอถูกโจรขโมยเงินทองไปจนหมด
พฤติการณ์ของคนร้ายกลุ่มนี้อาศัยจังหวะที่ครอบครัวของรัชนากำลังนอนหลับไหลยามค่ำคืน แอบตัดรั้วเข้ามาภายในบ้าน ก่อนจะล็อกประตูขังอินฟลูเอนเซอร์สาวและสามีไว้ในห้องนอนเพื่อไม่ให้ขัดขวางการลงมือโจรกรรม คนร้ายมีการใช้ไม้ไผ่ดันกล้องวงจรปิดให้เปลี่ยนทิศทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล้องบันทึกใบหน้า ก่อนจะลงมือฉกทรัพย์สินมีค่าในทุกซอกทุกมุมบ้านรัชนาจนเกลี้ยง
โดยทรัพย์สินที่หายไปประกอบด้วยทองคำ เครื่องประดับเงิน เงินสด และเครื่องดื่มชูกำลัง รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 800,000 – 1,000,000 รูปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 350,000 บาท
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งประเด็นไปที่พฤติกรรมบนโซเชียลมีเดียของรัชนาเป็นหลัก โดยก่อนเกิดเหตุไม่นาน เธอเพิ่งลงคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นทรัพย์สิน เครื่องประดับ และเงินสดจำนวนมากภายในบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคอนเทนต์ดังกล่าวคือแผนที่ชั้นดีที่จะชี้เป้าให้กลุ่มอาชญากรเข้ามาลงมือก่อเหตุ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแกะรอยคนร้ายจากหลักฐานที่เหลืออยู่เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฤหมายต่อไป
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อ้างอิงจาก : odditycentral
ภาพและคลิปจาก : Youtube @OnlySandeepRawat, udal rachna gurjar ji
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