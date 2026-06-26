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บีบหัวใจ! นักเตะตามหาลูกเมีย แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ตึกถล่มเป็นซาก ไม่รู้ชะตากรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:49 น.
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ลูคัส เตรโฮ พสต์ตามหาภรรยาและลูก เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา

สะเทือนใจ! ลูคัส เตรโฮ นักเตะอาร์เจนตินา โพสต์ตามหาครอบครัว หลังตึกพักอาศัยถล่ม เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ขอบคุณกำลังใจ วอนช่วยอธิษฐานให้ภรรยา-ลูกปลอดภัย

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 ในเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ล่าสุด ยอดเสียชีวิตพุ่ง 188 ราย ท่ามกลางภารกิจกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่ ลูคัส เตรโฮ นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาวัย 38 ปี กองหลังสโมสร สปอร์ต มาริติโม เด ลา กวาอิรา โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือเพื่อตามหาภรรยา ยานินา มาราเนลลา และลูกทั้งสองคน อารอน และ ไอนัว หลังอาคารที่พักอาศัยถล่มลงมา

ข้อมูลจากทางการและ เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดี ระบุยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 188 คน และมีผู้บาดเจ็บ 971 คน ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเมืองโมรอน รัฐการาโบโบ และซานเฟลิเป รัฐยารากุย แต่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคือชายฝั่งรัฐลากัวอิรา โดยเฉพาะย่านปลายากรันเด ส่งผลให้โครงสร้างอาคารพังทลายอย่างหนัก บ้านเรือนหลายแห่งในกรุงการากัสรวมถึงเมืองอื่นพังทลายลงอย่างรวดเร็ว แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงหลายเมือง

ลูคัส เตรโฮ โพสต์ภาพครอบครัวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความขอร้องว่า “ตึกของเราในปลายากรันเดถล่มลงมา ผมไม่รู้ชะตากรรมครอบครัวเลย ได้โปรดอวยพรให้พวกเขาและช่วยแชร์ข้อความนี้เผื่อมีใครพบเห็น ผมอยากเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในนั้นตอนเกิดเหตุ ได้โปรดอธิษฐานให้ครอบครัวผมด้วย”

ล่าสุด เจ้าตัวออกมาอัปเดตว่า “ขอบคุณทุกคนสำหรับคำอธิษฐานและข้อความที่ส่งมา ผมยังคงตามหาครอบครัวอยู่ ได้โปรดช่วยอธิษฐานให้พวกเขาด้วย”

ข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่านี่คือแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลา นับตั้งแต่เหตุการณ์ขนาด 7.7 ทางตอนเหนือของการากัสเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 1900

USGS ประเมินว่ามูลค่าความเสียหายอาจสูงถึง 1-7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขึ้นอยู่กับขนาดความเสียหายและปฏิบัติการกู้ภัยในระยะยาว

ลูคัส เตรโฮ แข้งอาร์เจนตินาโพสต์ตามหาลูกเมียหลังเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา
ภาพจาก Instagram : lucastrejo_lt
ลูคัส เตรโฮ แข้งอาร์เจนตินา ขอบคุณทุกกำลังใจ
ภาพจาก Instagram : lucastrejo_lt
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา
ภาพจาก : AP
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา-2
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : terra และ semana

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:49 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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