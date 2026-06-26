ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมินคลิปเสียง หลังถูกเพจดังกล่าวหาเมียอยู่เบื้องหลังโกงท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมินคลิปเสียง หลังถูกเพจดังกล่าวหาเมียอยู่เบื้องหลังโกงท้องถิ่น บอกกล่าวหาลอยๆ จะไปให้ค่าทำไม
จากกรณีที่เพจ CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “แฉคลิปเสียงใหม่! เมียปลัดกระทรวง?? ขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้าน คลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ “ใหญ่จริง” ถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อน!
แต่ตอนนี้มีความพยายามในการ “ตัดตอน” การทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น เพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบ!” นั้น
ล่าสุด นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า อะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไร ประวัติคนเรามันสืบได้สบายอยู่แล้ว และคนที่เขาให้ข้อมูล เอามาจากไหน ต้องไปถามเขา
ส่วนจะปกป้องตัวเอง ด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า คนกล่าวหามันลอยๆ จะไปให้ค่าทำไม
ก่อนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะกล่าวแทรกขึ้นมา “พอแล้ว ไม่ต้องถามแล้ว ก็สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว”
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