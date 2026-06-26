แพทย์เตือน! หนุ่มสกอตฯดวงตาเสียหายหนักสองข้าง หลังใช้ปืนนวดใส่ตา
แพทย์เตือน หนุ่มสกอตแลนด์ดวงตาเสียหายหนักสองข้าง หลังใช้ปืนนวดใส่ตา หวังคลายเหนื่อย ทำแบบนี้ทุกสัปดาห์ นน 3 เดือน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานเคสประหลาดหลังจากหนุ่มในกรุงเอดินเบอระ สกอตแลนด์ ได้เดินทางเข้าพบแพทย์ ภายหลังจากที่ดวงตาของเขาเสียหายหนักทั้งสองข้าง
ตาขวาที่รอยฉีกขาดของจอประสาทตาหลายจุด รอยช้ำเป็นบริเวณกว้างในจอประสาทตา และภาวะที่เรียกว่าการลอกของจอประสาทตา ในขณะที่ตาซ้ายก็มีรอยช้ำที่จอประสาทตาอย่างเห็นได้ชัด และมีรอยฉีกขาดรูปเกือกม้าขนาดเล็กอีก 6 จุด
ซึ่งจากการสอบถามเขาก็ไม่ได้มีประวัติได้รับการกระทืบกระเทือนทางสมอง และครอบครัวก็ไม่ได้มีประวัติหรืออาการป่วยเกี่ยวกับดวงตาแต่อย่างใด ก่อนที่เขาจะยอมรับว่าเขาใช้ปืนนวดทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องมา 3 เดือนบนดวงตาทั้งสองข้างเพื่อผ่อนคลาย โดยเขาเล่าว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีอาการปิดปกติใดๆ จนกระทั้งเขาเริ่มเห็นแสงไฟลอยไปลอยมาที่ดวงตาข้างขวาเขา
แพทย์วินิจฉัยว่า ปืนนวดเป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บที่ดวงตาอย่างรุนแรงของเขา เชื่อกันว่าปืนนวดได้กระแทกอัดลูกตาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกตาถูกบีบอัดจนปลิ้นออกทางด้านข้าง และนำไปสู่ภาวะจอประสาทตาหลุดลอกบริเวณขอบ
โดยภายหลังการวินิจฉัย ล่าสุดสภาพดวงตาของผู้ป่วยยังคงคงที่ โดยไม่มีอาการของจอประสาทตาหลุดลอกลุกลามมากขึ้นหรือพบภาวะต้อกระจกแต่อย่างใด
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