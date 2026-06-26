ข่าว

อดีตคณบดีฯ มศว โต้ สถ. ปมทุจริตสอบท้องถิ่น จี้ตอบทำไมแก้คะแนนหลังประกาศผล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:12 น.
66
อดีตคณบดีฯ มศว โต้ สถ. ปมแก้คะแนนสอบท้องถิ่น จี้แจงขั้นตอนให้หมด หวั่นคนเข้าใจผิด

อดีตคณบดีฯ มศว โต้ สถ. ปมทุจริตสอบท้องถิ่น จี้แจงประเด็นการส่งมอบไฟล์ข้อมูล ตอบคำถาม ทำไมแก้คะแนนหลังประกาศผล

รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตต่อแถลงการณ์และการสัมภาษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า

“จากแถลงการณ์และการสัมภาษณ์ของกรมท้องถิ่นว่า มศว รับผิดชอบงานทั้งหมดของกระบวนการสอบ ได้แก่ออกข้อสอบ พิมพ์และรักษาความปลอดภัยข้อสอบ จัดสนามสอบ ตรวจและประมวลผลคะแนน เก็บรักษากระดาษคำตอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

มีประเด็นที่สาธารณชนอาจต้องการทราบเพิ่มเติม คือ มศว ได้ส่งมอบผลการสอบพร้อมไฟล์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สถ. เพื่อใช้ในการประกาศผลแล้วใช่หรือไม่ และ TOR กำหนดให้มีการส่งมอบข้อมูลใดบ้าง

รวมทั้งท่านยังไม่ได้บอกว่าใน TOR กำหนดให้ มศว ต้องส่งมอบไฟล์ข้อมูลเอกสารทั้งหมดให้ท่านด้วย (ใช่หรือไม่) ห้องนิรภัยเก็บข้อสอบไม่มีความหมายอะไรหากมีไฟล์ข้อมูลเอกสารมาแล้ว ใช่หรือไม่

รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์
FB/ Prapansiri Susaorat

นอกจากนี้ การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสถ. และ สถ. ใช่หรือไม่ และภายหลังการประกาศผลแล้ว หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบ ซึ่งก็ได้มีการประกาศผลไปแล้ว บรรจุข้าราชการไปแล้วด้วย ตั้งแต่ 8 เมษายน 69

ส่วนการแก้คะแนนที่ ปปป บุกค้น โดนจับได้ เหตุใดจึงเพิ่งมาเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย. นี่เอง แลัวคนนั่งแก้คะแนนทำไมจึงเป็นข้าราชการจากกรมของท่านด้วย พนักงานเล็ก ๆ อย่างสำนักทดสอบ มศว คงไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะไปสั่งการข้าราชการกรมของท่านได้หรอก นอกจากนี้คนแก้คะแนนสอบเขาก็รับสารภาพเองว่าแก้คะแนนบนระบบ ที่ได้มาจากไฟล์ไม่ได้แก้จากเอกสารจริง ทำไมจึงพูดเช่นนั้น

คราวหลังถ้าท่านทราบข้อมูลกรุณาพูดให้หมดด้วย โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้าย คือประกาศผลก่อนแล้วทำไมจึงมีการแก้คะแนนภายหลัง ควรพูดให้สาธารณชนทราบด้วย คนอื่นเขาจะได้ไม่เสียหาย…เพราะโดนเข้าใจผิด”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้าต๋อย เซมเบ้ ถูกโกง ลงทุนอสังหาฯ ภูเก็ต เงินหาย รวมผู้เสียหายฟ้องคดี ข่าว

น้าต๋อย เซมเบ้ ถูกโกง ลงทุนอสังหาฯ ภูเก็ต เงินหาย รวมผู้เสียหายฟ้องคดี

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.วัฒนธรรม กางไทม์ไลน์ “ชุดไทยพระราชนิยม” ยื่นยูเนสโก ลุ้นประกาศผลปลายปี 69

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมฉลองโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบประกาศเอกราช 250 ปี

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองปราบฯ เตรียมเรียก 10 ข้าราชการ เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น ยังไม่มีใครเจอหมายจับ

35 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ไฟเขียวความสัมพันธ์ อิงฟ้า-ปอป้อ บันเทิง

ณวัฒน์ ไฟเขียว! ปอป้อ-อิงฟ้า ทำไมจะคบไม่ได้? ลั่น ถ้าจะเปิดตัวผมยินดี

39 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! ห้ามทำ 12 ข้อนี้ เลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. 28 มิถุนายน 2569 ข่าวการเมือง

เช็กด่วน! ห้ามทำ 12 ข้อนี้ เลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. 28 มิถุนายน 2569

47 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช็กเงื่อนไขรับ 100-400 บาท เศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช็กเงื่อนไขรับ 100-400 บาท

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวญี่ปุ่นระดับ 5.8 ในจังหวัดชิบะ เจอแผ่นดินไหวสองวันติด

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อย ปมเมียปลัดกระทรวง เอี่ยวขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉแก๊งอ้างเป็นตร. บุกรีดเงินเจ้าของร้าน มีลูกจ้างต่างด้าว หักกล้องวงจรปิดหนี ข่าว

เพจดัง แฉแก๊งอ้างเป็นตร. บุกรีดเงินเจ้าของร้าน มีลูกจ้างต่างด้าว หักกล้องวงจรปิดหนี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูคัส เตรโฮ พสต์ตามหาภรรยาและลูก เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ข่าวต่างประเทศ

บีบหัวใจ! นักเตะตามหาลูกเมีย แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ตึกถล่มเป็นซาก ไม่รู้ชะตากรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับทะลุ 212 ศพ สเปน เจออากาศร้อนสุดรอบ 76 ปี แตะ 28 องศา ข่าวต่างประเทศ

ดับทะลุ 212 ศพ สเปน เจออากาศร้อนสุดรอบ 76 ปี แตะ 28 องศา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เตรียมรถแห่ทั่วกรุงเทพ 50 เขต ทริปไฟไหม้หาเสียงโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฝรั่งเศสจำคุก 30 เดือน ชายอพยพชาวอัฟกัน 19 ปี ข่มขืนแพะ-แกะ ในฟาร์ม ข่าวต่างประเทศ

ศาลฝรั่งเศสจำคุก 30 เดือน ชายอพยพชาวอัฟกัน 19 ปี ข่มขืนแพะ-แกะ ในฟาร์ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนสนิท หนิง ปัทมา แจงไทม์ไลน์อีกมุม หลังสัมภาษณ์ เป๊ก-หนิง ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน บันเทิง

คนสนิทแจงไทม์ไลน์อีกมุม หลังสัมภาษณ์ เป๊ก สัณณ์ชัย – หนิง ปัทมา ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมินคลิปเสียง หลังถูกเพจดังกล่าวหาเมียอยู่เบื้องหลังโกงท้องถิ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ ณฉัตร เพื่อนส่งเสื้อจากเกาหลี โดนเก็บภาษี 6 พัน ข่าวดารา

นิกกี้ โวยเพื่อนส่งเสื้อให้ โดนภาษี 6 พัน ชื่นชมประเทศจะได้รวย ศุลกากรแจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคณบดีฯ มศว โต้ สถ. ปมแก้คะแนนสอบท้องถิ่น จี้แจงขั้นตอนให้หมด หวั่นคนเข้าใจผิด ข่าว

อดีตคณบดีฯ มศว โต้ สถ. ปมทุจริตสอบท้องถิ่น จี้ตอบทำไมแก้คะแนนหลังประกาศผล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์เตือน! หนุ่มสกอตฯดวงตาเสียหายหนักสองข้าง หลังใช้ปืนนวดใส่ตา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดครั้งแรก พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จ่ายภาษีส่วนพระองค์ 12.9 ล้านปอนด์ เจ้าชายวิลเลียมตามติด 7.76 ล้านปอนด์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดครั้งแรก พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จ่ายภาษีส่วนพระองค์ 12.9 ล้านปอนด์ เจ้าชายวิลเลียมตามติด 7.76 ล้านปอนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางงาม อ้าง สปอนเซอร์พยายามล่วงละเมิด-ทำร้าย ล่าสุดกองประกวด MU ระยอง ออกแถลงการณ์แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลียร์ปมรักใหม่ทายาทหมื่นล้าน ข่าวดารา

ดิว อริสรา ตอบชัด รักใหม่ทายาทหมื่นล้าน ขอเป็นเรื่องส่วนตัว กลัวพูดเยอะแล้วผิดหวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มศว. ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 7 วัน ข่าว

มศว. ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 7 วัน หลังปมทุจริตสอบท้องถิ่นสั่นคลอนความเชื่อมั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถ. ยกเลิกคำสั่ง ชะลอบรรจุ ขรก. ท้องถิ่น ให้ผู้สอบผ่าน รายงานตัวตามกำหนดเดิม ข่าวการเมือง

สถ. ยกเลิกคำสั่ง ชะลอบรรจุ ขรก. ท้องถิ่น ให้ผู้สอบผ่าน รายงานตัวตามกำหนดเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เชิญชวนกา ส.ก.กรุงเทพ ให้เต็มสภา 50 เขต พร้องกางไทม์ไลน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:12 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” ร่วมฉลองโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบประกาศเอกราช 250 ปี

เผยแพร่: 26 มิถุนายน 2569
ณวัฒน์ ไฟเขียวความสัมพันธ์ อิงฟ้า-ปอป้อ

ณวัฒน์ ไฟเขียว! ปอป้อ-อิงฟ้า ทำไมจะคบไม่ได้? ลั่น ถ้าจะเปิดตัวผมยินดี

เผยแพร่: 26 มิถุนายน 2569
เช็กด่วน! ห้ามทำ 12 ข้อนี้ เลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. 28 มิถุนายน 2569

เช็กด่วน! ห้ามทำ 12 ข้อนี้ เลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. 28 มิถุนายน 2569

เผยแพร่: 26 มิถุนายน 2569
กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช็กเงื่อนไขรับ 100-400 บาท

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช็กเงื่อนไขรับ 100-400 บาท

เผยแพร่: 26 มิถุนายน 2569
Back to top button