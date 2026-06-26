อดีตคณบดีฯ มศว โต้ สถ. ปมทุจริตสอบท้องถิ่น จี้ตอบทำไมแก้คะแนนหลังประกาศผล
อดีตคณบดีฯ มศว โต้ สถ. ปมทุจริตสอบท้องถิ่น จี้แจงประเด็นการส่งมอบไฟล์ข้อมูล ตอบคำถาม ทำไมแก้คะแนนหลังประกาศผล
รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตต่อแถลงการณ์และการสัมภาษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า
“จากแถลงการณ์และการสัมภาษณ์ของกรมท้องถิ่นว่า มศว รับผิดชอบงานทั้งหมดของกระบวนการสอบ ได้แก่ออกข้อสอบ พิมพ์และรักษาความปลอดภัยข้อสอบ จัดสนามสอบ ตรวจและประมวลผลคะแนน เก็บรักษากระดาษคำตอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
มีประเด็นที่สาธารณชนอาจต้องการทราบเพิ่มเติม คือ มศว ได้ส่งมอบผลการสอบพร้อมไฟล์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สถ. เพื่อใช้ในการประกาศผลแล้วใช่หรือไม่ และ TOR กำหนดให้มีการส่งมอบข้อมูลใดบ้าง
รวมทั้งท่านยังไม่ได้บอกว่าใน TOR กำหนดให้ มศว ต้องส่งมอบไฟล์ข้อมูลเอกสารทั้งหมดให้ท่านด้วย (ใช่หรือไม่) ห้องนิรภัยเก็บข้อสอบไม่มีความหมายอะไรหากมีไฟล์ข้อมูลเอกสารมาแล้ว ใช่หรือไม่
นอกจากนี้ การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสถ. และ สถ. ใช่หรือไม่ และภายหลังการประกาศผลแล้ว หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบ ซึ่งก็ได้มีการประกาศผลไปแล้ว บรรจุข้าราชการไปแล้วด้วย ตั้งแต่ 8 เมษายน 69
ส่วนการแก้คะแนนที่ ปปป บุกค้น โดนจับได้ เหตุใดจึงเพิ่งมาเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย. นี่เอง แลัวคนนั่งแก้คะแนนทำไมจึงเป็นข้าราชการจากกรมของท่านด้วย พนักงานเล็ก ๆ อย่างสำนักทดสอบ มศว คงไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะไปสั่งการข้าราชการกรมของท่านได้หรอก นอกจากนี้คนแก้คะแนนสอบเขาก็รับสารภาพเองว่าแก้คะแนนบนระบบ ที่ได้มาจากไฟล์ไม่ได้แก้จากเอกสารจริง ทำไมจึงพูดเช่นนั้น
คราวหลังถ้าท่านทราบข้อมูลกรุณาพูดให้หมดด้วย โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้าย คือประกาศผลก่อนแล้วทำไมจึงมีการแก้คะแนนภายหลัง ควรพูดให้สาธารณชนทราบด้วย คนอื่นเขาจะได้ไม่เสียหาย…เพราะโดนเข้าใจผิด”
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