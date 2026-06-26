ข่าวดาราบันเทิง

คนสนิทแจงไทม์ไลน์อีกมุม หลังสัมภาษณ์ เป๊ก สัณณ์ชัย – หนิง ปัทมา ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:20 น.
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คนสนิท หนิง ปัทมา แจงไทม์ไลน์อีกมุม หลังสัมภาษณ์ เป๊ก-หนิง ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน

คนสนิท หนิง ปัทมา โร่ชี้แจงไทม์ไลน์อีกมุม ยันชัด “คนละเดือน คนละปี” หลังคนเทียบสัมภาษณ์ เป๊ก สัณณ์ชัย ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน

ภายหลังจากเมื่อวานนี้ (25 มิ.ย. 69) เป๊ก สัณณ์ชัย ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กับ หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 โดยยอมรับว่า ตนกับฝ่ายหญิงรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้ว ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะลงประกวด สำหรับเรื่องที่ไปเชียงใหม่กับอเมริกา เป๊ก สัณณ์ชัย เผยว่า ไปด้วยกันจริงแบบเปิดเผย

ต่อมาชาวเน็ตต่างก็แห่ขุดสัมภาษณ์ของ หนิง ปัทมา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่พูดถึงภาพหลุดไปเชียงใหม่และขึ้นเวทีร้องเพลงกับ เป๊ก สัณณ์ชัย โดยเธอยืนยันว่าไม่ได้ไปด้วยกัน ซึ่งต่างกับคำสัมภาษณ์ของ เป๊ก โดยสิ้นเชิง ยิ่งทำให้สื่อโซเชียลหันกลับมาสนใจเรื่องของทั้งคู่มากขึ้นกว่าเดิม

ย้อนสัมภาษณ์ หนิง ปัทมา ยันไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ เป๊ก สัณณ์ชัย หลังโผล่คลิปร้องเพลงบนเวที

ล่าสุดทางแอดมินและทีมงานคนใกล้ชิดได้ออกมาโพสต์ชี้แจงข้อมูลอีกมุม เพื่อเคลียร์ความบริสุทธิ์ใจ โดยระบุว่า “ขออนุญาตชี้แจงนะคะเรื่องไปเชียงใหม่ทางเราและวงดนตรีพร้อมแดนซ์ไปกันจริงค่ะ วันนั้นเป็นงานสมทบทุนมีศิลปินไปร่วมงานหลายท่าน และไทม์ไลน์ตอนนั้นเป็นของงานแสดงปีก่อนค่ะ แต่ช่วงที่ทางเราถูกสัมภาษณ์มีนักข่าวถามว่าช่วงนี้ได้ไปเชียงใหม่มาจริงไหม ซึ่งทางเราขอยืนยันจริง ๆ ค่ะว่าไม่ได้ไปค่ะ ไทม์ไลน์เป็นคนละเดือน คนละปี ซึ่งทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิดกันมากเกี่ยวกับกรณีนี้

จากที่แอดมินได้เข้าไปฟังบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม เห็นว่าเป็นเหตุการณ์คนละช่วงเวลากันค่ะ ในช่วงที่พี่หนิงสัมภาษณ์ในชุดแดงและบอกไม่ได้ไปเชียงใหม่นั้น เป็นการตอบคำถามของสื่อที่ถามเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งในตอนนั้นพี่หนิงไม่ได้เดินทางไปเชียงใหม่จริงค่ะ ส่วนคลิปที่มีการนำมาเผยแพร่และเห็นว่าพี่หนิงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นคลิปจากงานแสดงตามที่พี่พันบอกเลยค่ะ ซึ่งเป็นงานในช่วงปีก่อนค่ะ ซึ่งพี่หนิงได้เดินทางไปทำงานตามปกติค่ะ มีทีมงาน นักดนตรี และแดนเซอร์ไปด้วยกันค่ะ”

คนสนิท หนิง ปัทมา แจงไทม์ไลน์อีกมุม หลังสัมภาษณ์ เป๊ก-หนิง ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน-1 คนสนิท หนิง ปัทมา แจงไทม์ไลน์อีกมุม หลังสัมภาษณ์ เป๊ก-หนิง ปมเชียงใหม่ไม่ตรงกัน-2

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:20 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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