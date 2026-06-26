เปิดครั้งแรก พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จ่ายภาษีส่วนพระองค์ 12.9 ล้านปอนด์ เจ้าชายวิลเลียมตามติด 7.76 ล้านปอนด์
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเปิดเผยยอดภาษีส่วนพระองค์ปีงบประมาณ 2024–25 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พร้อมเจ้าชายวิลเลียม ท่ามกลางแรงกดดันโปร่งใสจากคดีเจ้าชายแอนดรูว์
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงกลายเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดเผยยอดภาษีส่วนพระองค์ต่อสาธารณชน โดยทรงชำระภาษีให้กรมสรรพากรอังกฤษจำนวน 12.9 ล้านปอนด์ สำหรับปีงบประมาณ 2024–25 ขณะที่เจ้าชายวิลเลียม มกุฎราชกุมาร ก็เปิดเผยยอดภาษีของพระองค์เองด้วย
เจ้าชายวิลเลียมทรงชำระภาษีเงินได้และภาษีกำไรจากทุนรวม 7.76 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพระราชวังเคนซิงตันระบุว่าการตัดสินพระทัยครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของพระองค์ในการเปิดเผยข้อมูลการเงินอย่างโปร่งใส นับตั้งแต่พระเจ้าชาร์ลส์ขึ้นครองราชย์และเจ้าชายวิลเลียมรับสืบทอด Duchy of Cornwall มาครอบครอง ทั้งสองพระองค์ชำระภาษีรวมกันแล้วมากกว่า 50 ล้านปอนด์
พระเจ้าชาร์ลส์ทรงตัดสินพระทัยเปิดเผยข้อมูลนี้ด้วยพระองค์เอง เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจและความรับผิดชอบในวงกว้าง” ตามที่พระราชวังบักกิงแฮมระบุ
ไม่มีกฎหมายบังคับ แต่ทรงเลือกจ่าย
กษัตริย์อังกฤษไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องชำระภาษีใดๆ อย่างไรก็ตาม ราชวงศ์เริ่มชำระภาษีโดยสมัครใจตั้งแต่ปี 2536 เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายแห่งเวลส์ในขณะนั้นเห็นชอบร่วมกัน หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเงินของราชวงศ์ ทว่าไม่เคยมีการเปิดเผยตัวเลขต่อสาธารณชนมาก่อน
พระเจ้าชาร์ลส์ทรงมีรายได้ส่วนพระองค์หลักจาก Duchy of Lancaster ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และการลงทุนที่สร้างรายได้ 25.2 ล้านปอนด์ในปีงบประมาณ 2025–26 นอกจากนี้ยังทรงชำระภาษีจากรายได้ที่ดินส่วนพระองค์ที่ Balmoral และ Sandringham รวมถึงการลงทุนส่วนตัว
บริบทหลังคดีเจ้าชายแอนดรูว์
การเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากสภานิติบัญญัติและประชาชนที่ต้องการความโปร่งใสมากขึ้น ภายหลังเรื่องราวของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งถูกถอดพระอิสริยยศในปี 2568 และปัจจุบันรู้จักในชื่อ Andrew Mountbatten-Windsor ถูกสอบสวนในข้อหาประพฤติมิชอบในตำแหน่งสาธารณะ เชื่อมโยงกับ Jeffrey Epstein นักโทษคดีทางเพศที่ล่วงลับไปแล้ว โดย Andrew ยังถูกพบว่าพักอาศัยอยู่ในที่พักราชวงศ์โดยไม่เสียค่าเช่า
คณะกรรมการ Public Accounts ของรัฐสภาอังกฤษกำลังเตรียมสอบสวนการจัดการทรัพย์สินของราชวงศ์ หลังมีรายงานว่า Andrew จ่ายค่าเช่าที่พักแบบสัญลักษณ์เท่านั้น ขณะที่ ส.ส. Sian Berry จากพรรค Green กำลังผลักดันให้ราชสำนักอยู่ภายใต้กฎหมายเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล
เจ้าชายวิลเลียมยกเลิกรายได้ 1.5 ล้านปอนด์จาก Dartmoor
เจ้าชายวิลเลียมยังประกาศว่าจะไม่รับค่าเช่า 1.5 ล้านปอนด์ต่อปีจากที่ดินของ Duchy of Cornwall ที่ใช้สร้างเรือนจำ Dartmoor ซึ่งปิดตัวลงแล้ว และจะนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาชุมชน Princetown ในพื้นที่ใกล้เคียงแทน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มต่อต้านราชวงศ์ Republic ตั้งคำถามว่าการเปิดเผยเพียงตัวเลขภาษีโดยไม่มีรายละเอียดที่มาของรายได้นั้น ยังไม่เพียงพอ โดยโฆษกของกลุ่มระบุว่า “ตัวเลขภาษีเพียงอย่างเดียวบอกอะไรประชาชนได้น้อยมาก หากไม่มีรายละเอียดรายได้ที่สอดคล้องกัน”
ทั้งนี้ Sovereign Grant หรืองบประมาณที่รัฐบาลอังกฤษอุดหนุนราชวงศ์จะปรับลดจาก 137.9 ล้านปอนด์ในปี 2026–27 เหลือ 99.9 ล้านปอนด์ต่อปีตั้งแต่ปี 2027–32 หลังงานปรับปรุงพระราชวังบักกิงแฮมใกล้เสร็จสิ้น
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