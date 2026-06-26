ข่าวดาราบันเทิง

นิกกี้ โวยเพื่อนส่งเสื้อให้ โดนภาษี 6 พัน ชื่นชมประเทศจะได้รวย ศุลกากรแจงแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:15 น.
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นิกกี้ ณฉัตร เพื่อนส่งเสื้อจากเกาหลี โดนเก็บภาษี 6 พัน

นิกกี้ ณฉัตร แชร์ประสบการณ์เพื่อนส่งเสื้อ 2 พันบาทจากเกาหลี โดนเรียกเก็บภาษี 6 พันบาท ลั่นกลางคลิป “ดี ประเทศจะได้รวย ๆ” ล่าสุด ด้านศุลกากรสุวรรณภูมิแจงแล้ว

โซเชียลมุงสนั่น กรณี นิกกี้ ณฉัตร พิธีกรคนดังโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก แชร์ประสบการณ์เพื่อนส่งเสื้อ 2 ตัว มูลค่า 2,000 บาทมาให้จากประเทศเกาหลีใต้ผ่านสำนักงานศุลกากรกลับถูกเรียกเก็บภาษีสูงถึง 6,357 บาท งานนี้เจ้าตัวถึงกับช็อกตะโกนออกมาลั่นว่า “สุดยอดเลย ชื่นชมมาก เก่งจะได้รวย ๆ ภาษีแพงกว่าเสื้อ 3 เท่าหรอ ทำไมครับ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับ ตอนแรกเขาให้เหตุผลว่าโทรศัพท์มาแล้วผมไม่รับสาย แล้วใครจะกล้ารับเบอร์แปลกล่ะ นึกว่าสแกมเมอร์ ดี รวยๆๆๆๆ นะครับ

หนุ่มนิกกี้ โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุแคปชั่นว่า “เพื่อนส่งเสื้อมาให้ 2000 บาท โดนค่า ภาษี 6000 !!!!! 555555555555 ดี ๆ ประเทศจะได้รวย ๆ ครับ”

เพื่อนส่งเสื้อจากเกาหลีให้ นิกกี้ ณฉัตร เจอเก็บภาษี 6000 บาท
ภาพจาก Facebook : Nicky ณฉัตร จันทพันธ์

ขณะที่ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของพิธีกรหนุ่ม ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของการเรียกเก็บภาษี ระบุว่า “ในนามของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอเรียนชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่ผู้นำเข้าถูกเรียกเก็บรวมจำนวน 6,357 บาทนั้น ประกอบด้วย

ค่าภาษีอากร จำนวน 2,184 บาท

ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายของตัวแทนออกของ จำนวน 4,173 บาท

ในส่วนของภาษีอากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยใช้ราคา CIF (Cost, Insurance and Freight) เป็นฐานในการประเมินอากร ซึ่งประกอบด้วยราคาสินค้าที่ชำระจริง (Price Actually Paid or Payable) รวมกับค่าขนส่งและค่าประกันภัยระหว่างประเทศ อันเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กับสินค้านำเข้าทั่วไป

สำหรับการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนทางอากาศนั้น โดยลักษณะของบริการจะมีค่าขนส่งที่สูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น เนื่องจากเป็นบริการที่มุ่งส่งมอบสินค้าให้ถึงผู้รับอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้มูลค่า CIF สูงขึ้นตามค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น การประเมินภาษีอากรในกรณีนี้เป็นการดำเนินการตามข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มิได้เป็นการประเมินมูลค่าสินค้าสูงกว่าความเป็นจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้นำเข้าประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณภาษีอากรเพิ่มเติม สามารถติดต่อ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขอรับคำชี้แจงได้โดยตรงค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเพื่อจะทำให้เราได้ปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการค่ะ”

ศุลกากรสนามบินสุวรรณภูมิแจงเก็บภาษีเสื้อ นิกกี้ ณฉัตร
ภาพจาก Facebook : Nicky ณฉัตร จันทพันธ์

ในเวลาต่อมา นิกกี้ ณฉัตร ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโชว์เสื้อทั้ง 2 ตัวที่เพื่อนส่งมาให้จากต่างประเทศ พร้อมแจงว่าทางสำนักงานศุลกากรตีราคาเสื้อ 2 ตัว ราคาตัวละ 1,092 บาท มีค่าภาษีอากร 2,184 บาท และมีค่าใช้จ่ายของตัวแทนอีก 4,173 บาท รวมทั้งสิ้นเป็น 6,357 บาท

นิกกี้ ณฉัตร แจงเสื้อนำเข้าโดนภาษี 6000 บาท
ภาพจาก Facebook : Nicky ณฉัตร จันทพันธ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 10:15 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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