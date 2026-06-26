สถ. ยกเลิกคำสั่ง ชะลอบรรจุ ขรก. ท้องถิ่น ให้ผู้สอบผ่าน รายงานตัวตามกำหนดเดิม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด ยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชาการท้องถิ่น ให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามกำหนดเดิม
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 37 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
โดยมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และได้แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 27 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 พิจารณาแล้วมีมติว่า กรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่า การตรวจสอบดังกล่าว จะแล้วเสร็จเมื่อใด
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริต และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 35 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ หากปรากฏหลักฐานว่า ผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรายใด มีการสมยอมให้มีการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิต
รวมทั้งต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัย และทางปกครอง จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 27 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เดินทางมารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายอนันต์ พรหมดนตรี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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