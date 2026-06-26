พรรคประชาชน เชิญชวนกา ส.ก.กรุงเทพ ให้เต็มสภา 50 เขต พร้องกางไทม์ไลน์
พรรคประชาชน เชิญชวนกา ส.ก.กรุงเทพ ให้เต็มสภาทั้ง 50 เขต พร้องกางไทม์ไลน์ 4 ปี ตั้งแต่วันแรก ทำนโยบายอะไรบ้าง
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และเลือกตั้ง ส.ก.กรุงเทพ โดยระบุว่า “28 มิถุนา กา ส.ก. พรรคประชาชนให้เต็มสภา 50 คน 50 เขต เข้าไปดูแลกระเป๋าเงินของกรุงเทพให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เรามาพร้อม Roadmap 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันแรก จะทำอะไรบ้าง
1 วันแรก – ยื่นข้อบัญญัติ ก่อสร้างปลอดภัย และ สภาโปร่งใส เข้าสู่ สภากรุงเทพมหานคร ในวันเปิดสภา
100 วันแรก – ผ่านข้อบังคับสภากรุงเทพฯ โปร่งใส – ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญ สภากรุงเทพ และ เปิดเผยการลงมติ การเข้าประชุม ประชาชนตรวจสอบการทำงานของสภากรุงเทพฯ และงบประมาณได้ง่าย
6 เดือน – ผ่านข้อบัญญัติ ก่อสร้างปลอดภัย – บังคับเปิดกล้องวงจรปิด สัญญาประกันภัยเอกชน ทุกไซต์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพ ทั้งโดยเอกชน/หน่วยงานรัฐ/กทม. เพื่อตรวจสอบมาตรการก่อสร้างความปลอดภัย และ ถ้าประชาชนเสียหายจากการก่อสร้าง ขอเคลมประกันเอกชนได้เลย ไม่ต้องรอฟ้องศาล
6 เดือน – ผ่านข้อบัญญัติ ควบคุมอาคาร – ปลดล็อกการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ตึกแถวเก่า เช่น เป็น ฟู๊ดคอร์ท อาหารราคาถูก ปลดล็อกการ Outsource วิศวกร ตรวจสภาพอาคารเก่า เพื่อความปลอดภัยประชาชน เพิ่มแผนซ้อมรับมือภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว ซ้อมหนีไฟประจำปี บังคับอาคารสถานประกอบการที่คนพลุกพล่าน เช่น ห้าง ตลาด ต้องมีพื้นที่จอดรถเมล์ แท็กซี่ สามล้อ ในสถานประกอบการ แก้ปัญหารถติดหน้าถนนสาธารณะ
6 เดือน – ผ่านข้อบัญญัติ งบประมาณ กทม. โปร่งใส กำหนดให้ต้องเปิดเผยรายละเอียดโครงการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำงบประมาณ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ง่ายและเร็วขึ้น ป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินความจำเป็น ป้องกันการทุจริต ล็อคเสปก การใช้งบประมาณ กทม.
1 ปี – ผ่านข้อบัญญัติ ความปลอดภัยในที่สาธารณะ กำหนดให้สถานประกอบการเอกชนที่มีคนพลุกพล่าน ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด และ เชื่อมภาพเข้าระบบ War Room กทม. เพื่อป้องกันเหตุร้าย เช่น แจ้งเตือนเมื่อตรวจตรงกับหมายจับผู้ร้ายของตำรวจ เมื่อตรวจเจอการพกอาวุธ หรือ พฤติกรรมพิรุธ ในพื้นที่สาธารณะ
1 ปี – ผ่าน ข้อบัญญัติ เพิ่มการรีไซเคิล เป็น 35% จาก 20% ภายใน 4 ปี บังคับใช้ข้อบัญญัติกับอาคารและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กำหนดให้มีจุดตั้งถังขยะ อย่างน้อย 4 ประเภท (เศษอาหาร ทั่วไป รีไซเคิล และขยะอันตราย) ที่เอื้อให้เกิดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพิ่มการรีไซเคิล กำหนดให้มีจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะก่อสร้าง น้ำมันใช้แล้ว ให้ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีระบบตรวจสอบย้อนหลังการดำเนินการได้
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