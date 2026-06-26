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มศว. ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 7 วัน หลังปมทุจริตสอบท้องถิ่นสั่นคลอนความเชื่อมั่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 09:32 น.
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มศว. ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 7 วัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้สำนักทดสอบฯ รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่ง ป.ป.ช. ยืนยันให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกหน่วยงาน หลังเกิดกระแสตั้งคำถามต่อกระบวนการสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ชี้แจงกรณีที่สังคมตั้งคำถามต่อบทบาทของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยประกาศ 3 มาตรการชัดเจน

ตั้งกรรมการสอบภายใน 7 วัน

มศว แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เป็นกลาง และเป็นธรรม โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง คือวันที่ 23 มิถุนายน 2569

ส่งหลักฐานให้ ป.ป.ช. ครบถ้วน

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ผู้บริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ แล้วส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามที่ได้รับการร้องขอ พร้อมเปิดให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบ

มศว. ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 7 วัน หลังปมทุจริตสอบท้องถิ่นสั่นคลอนความเชื่อมั่น
มศว.

ดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่ หากพบการกระทำผิด

มศว. ยืนยันให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบุชัดว่า หากผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สุดท้าย มศว. ยังย้ำว่าจะไม่ยอมรับการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมสื่อสารความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 09:32 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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