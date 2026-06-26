มศว. ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 7 วัน หลังปมทุจริตสอบท้องถิ่นสั่นคลอนความเชื่อมั่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้สำนักทดสอบฯ รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่ง ป.ป.ช. ยืนยันให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกหน่วยงาน หลังเกิดกระแสตั้งคำถามต่อกระบวนการสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ชี้แจงกรณีที่สังคมตั้งคำถามต่อบทบาทของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยประกาศ 3 มาตรการชัดเจน
ตั้งกรรมการสอบภายใน 7 วัน
มศว แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เป็นกลาง และเป็นธรรม โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง คือวันที่ 23 มิถุนายน 2569
ส่งหลักฐานให้ ป.ป.ช. ครบถ้วน
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ผู้บริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ แล้วส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามที่ได้รับการร้องขอ พร้อมเปิดให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบ
ดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่ หากพบการกระทำผิด
มศว. ยืนยันให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบุชัดว่า หากผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
สุดท้าย มศว. ยังย้ำว่าจะไม่ยอมรับการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมสื่อสารความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถ. ยกเลิกคำสั่ง ชะลอบรรจุ ขรก. ท้องถิ่น ให้ผู้สอบผ่าน รายงานตัวตามกำหนดเดิม
- เพจดังแฉ สอบท้องถิ่นภาคเหนือ 2568 นามสกุลเดียวกัน กวาดที่ 1 ทั้ง 3 ตำแหน่ง
- “จ่าพิชิต” ผ.อ.กองยุทธศาสตร์ วิเชียรบุรี ยื่นลาออกแล้ว เซ่นโกงสอบท้องถิ่น
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: