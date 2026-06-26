ฝรั่งเศสสั่งจำกัด ขาย-ดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ รับมือคลื่นความร้อน ทะลุ 40 องศา
ฝรั่งเศสสั่งจำกัด ขาย-ดื่มแอลกอฮอล์ ในที่สาธารณะ รับมือคลื่นความร้อน หลังจากที่หลายพื้นที่ในประเทศฝรั่งเศสอุณหภูมิทะลุ 40 องศา
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการฝรั่งเศสประกาศมาตรการจำกัดการดื่มและการขายแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อน ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป และลดภาระของโรงพยาบาล
โดยชาวปารีสจะไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะได้ตั้งแต่เวลา บ่ายโมง จนไปถึง 7 โมงเช้าของวันถัดมา ซึ่งมาตรการนี้ในเบื้องต้นจะใช้ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วย ขณะที่ห้ามจำหน่ายใช้มีผลตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนไปถึง 7 โมงเช้าของวันถัดมา
ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสระบุว่า ขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อความปลอดภัย แม้แต่คนอายุน้อยก็ยังสามารถหัวใจล้มเหลวได้ โดยจำนวนรถพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วยจากเหตุหัวใจหยุดเต้นพุ่งสูงเป็นสี่เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ
สำหรับประเทศฝรั่งเศสนั้นหลายพื้นเผชิญความร้อนเป็นประวัติการณ์ โดยอุณหภูมิพุ่งทะลุ 40 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกันกับหลายประเทศในยุโรปเช่นสเปน, สหราชอาณาจักร รวมไปถึงเยอรมนีและเช็คเกียก็เสี่ยงเช่นกัน
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