นางงาม อ้าง สปอนเซอร์พยายามล่วงละเมิด-ทำร้าย ล่าสุดกองประกวด MU ระยอง ออกแถลงการณ์แล้ว

นางงามเวทีดัง อ้าง ถูกสปอนเซอร์พยายามล่วงละเมิด-ทำร้ายร่างกาย ล่าสุดกองประกวด มิสยูนิเวิร์สระยอง ออกแถลงการณ์แล้ว
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าว “ผู้สมัครเข้าประกวดนางงามเวทีใหญ่ เข้าแจ้งความ ที่ สภ. นิคมพัฒนา ระยอง อ้างถูกสปอนเซอร์ ทำร้ายและพยายามข่มขืน” สร้างความตื่นตกใจให้กับแฟนนางงามอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้น และคือนางงามคนไหน สปอนเซอร์คือใครที่ก่อเหตุดังกล่าว
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊กของกองประกวด มิสยูนิเวิร์สระยอง – Miss Universe Rayong ได้ออกแถลงการณ์เพื่อปกป้องชื่อเสียงของเวทีนี้เอาไว้อ หลังจากมีคนเข้าใจผิดโยงไปเกี่ยวกับผู้สนับสนุนหลักของกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส์ระยอง โดยยืนยันว่า สปอนเซอร์ที่เป็นผู้ก่อเหตุนั้นไม่ใช่สปอนเซอร์หลักของกองประกวด แต่เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของผู้เข้าประกวดรายนี้เท่านั้น และเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากจบการประกวดแล้ว ซึ่งทางกองประกวดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับความสัมพันธ์ระหว่างตัวนางงามกับผู้ก่อเหตุ และไม่เคยได้รับแจ้งหรือรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างมาก่อน
ต่อมาทางทีมข่าวเดอะไทยเกอร์ ได้เจอกับโพสต์ต้นทางที่รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊ก Tanitti Phiwngam และนักข่าวอมรินทร์ทีวี โพสต์คลิปเหตุการณ์ พร้อมอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสอบถามจากปากของ โรส ผู้เข้าประกวด MU ระยอง ระบุว่า
“ผู้เข้าประกวด miss ระยอง จะถูกสปอนเซอร์ข่มขื่นน้องอัดคลิปไลฟ์สดร้องไห้ น้องถูกฝ่ายชายแบล็กเมย์ อัดคลิป ส่งมาให้น้อง น้องบันทึกกลับทัน แต่ไม่ใช่สปอนเซอร์เกี่ยวกับที่ประกวดเวทีนะครับ เป็นสปอนเซอร์รู้จักส่วนตัวที่ทำน้อง
#น้องนางงามจังหวัดระยอง คือคร่าว ๆ ครับรายละเอียด คลิปนี้เป็นคลิปของทางฝ่ายชาย หลังจากที่หนีไปแล้ว คือคนที่ทำน้อง แอบอัดคลิป เพื่อแบล็กเมย์น้อง หวังไม่ให้น้องแจ้งความ และร้องเรียน โดยการส่งมาในแชทน้อง หลังจากนั้นฝ่ายชายได้ยกเลิกคลิปที่ส่งให้น้องดู แต่น้องยังมีสติที่บันทึกคลิปนี้ทัน
อุทาหรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวให้ก็อย่าไว้ใจ สปอนเซอร์น้องรู้จักส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์ทางการประกวด ขอย้ำ ชายคนที่ทำน้องผู้หญิง เป็นการดูแลสปอนเซอร์น้องส่วนตัว ทุกครั้งน้องไว้ใจเห็นว่าเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจ และคอยซัพพอร์ตน้องมาโดยตลอด จึงไว้วางใจ และขอออกค่าที่พักให้จำนวนประมาณ 3 พัน จากนั้นพอได้ที่พัก ต่างคนต่างไปที่พัก แต่ทางฝ่ายชายได้ตามน้องมาที่พักด้วย และซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาที่ห้องน้อง น้องยืนยันไม่ได้ดื่มด้วยในที่พัก
จากนั้นน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย จึงไปห้องน้ำอาบน้ำ ฝ่ายชายได้เข้าไปห้องน้ำน้อง น้องจำไม่ได้ว่าล็อกประตูหรือเปล่า จึงเกิดการปะทะ และแก้วน้องที่อยู่ในกระเป๋าหล่นแตก น้องเดินไปเหยียบจนถึงขั้นเลือดออกที่ขา โชคดีน้องเป็นนักมวยด้วยจึงผ่านมาได้
ส่วนฝ่ายชายได้รีบออกจากห้องพักไป น้องตะโกนขอความช่วยเหลือ จากนั้นทางโรงแรมคิดว่าเป็นสามีภรรยากัน จึงสังเกตการณ์ และน้องพยายามให้ทางพนักงานโรงแรมมาส่งหาหมอ แต่เนื่องจากทางโรงแรมมีพนักงานแค่ 2 คน จึงไม่สามารถไปส่งได้ แต่ประสานรถกู้ภัยและมารับน้องไปส่งโรงพยาบาล
ประเด็นคือ 1 ฝ่ายชายไม่สมควรไปทำน้องแบบนั้น เพราะน้องไว้ใจ รู้จักมาประมาณ 1 ปี
ประเด็นที 2 น้องเรียนมวยไทย และใช้ยุทธวิธีป้องกันตัวจึงรอดพ้นมาได้
ประเด็นที่ 3 ทางโรงแรมไม่ได้นิ่งนอนใจ มีระบบรักษาความปลอดภัย แต่คอยสังเกตการณ์ เพราะเข้าใจว่าเป็นสามีภรรยากัน แต่ที่จริงไม่ใช่ จึงโทรตามกู้ภัยให้พาน้องส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถส่งน้องเองได้ ต้องรักษาดูแลทรัพย์สินให้กับทางโรงแรม
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคน อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใคร
การที่ฝ่ายชายมาสนิทกับน้องผู้หญิง เพราะคอยซัพพอรต์น้องส่วนตัวมาระยะนึงแล้ว และน้องก็ไว้ใจ น้องไม่คิดว่าจะมากระทำถึงขณะบุกเข้ามาภายในห้องน้ำ
ส่วนเรื่องเงิน 2-3 พันนั้น ไม่ใช่ค่าตัว น้องแจ้งว่า เงินที่ฝ่ายชายให้มา คือเรื่องค่าที่พัก ค่ารถ ตามในคลิปที่ปรากฎ อย่าเพิ่งมองน้องในแง่ว่าน้องจะขาย….ไม่ใช่นะครับ”
จากนั้นทางเพจเฟซบุ๊ก ZOOM Rayong ซูมระยอง ก็ได้มีการเดินทางไปสัมภาษณ์ โรส ผู้เข้าประกวด MU ระยองและเป็นผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก โดยยืนยันว่า ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ที่ก่อเหตุพยายามล่วงละเมิดนั้นเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับกองประกวดใด ๆ ทั้งสิ้น
อ้างอิงจาก : FB อนุวัต จัดให้, Tanitti Phiwngam, ZOOM Rayong ซูมระยอง
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