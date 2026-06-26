ข่าวดาราบันเทิง

ดิว อริสรา ตอบชัด รักใหม่ทายาทหมื่นล้าน ขอเป็นเรื่องส่วนตัว กลัวพูดเยอะแล้วผิดหวัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 09:40 น.
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ดิว อริสรา เคลียร์ปมรักใหม่ทายาทหมื่นล้าน

ดิว อริสรา เคลียร์ปมรักใหม่ทายาทหมื่นล้าน แฮปปี้ดี ขออุบเป็นเรื่องส่วนตัว เผยกลัวพูดเยอะแล้วผิดหวัง อัปเดตชีวิตมุ่งทำงานหนักปลดหนี้ ลั่น บทเรียนสอนให้รู้จักพอเพียง

ถูกจับตาอย่างหนักสำหรับความสัมพันธ์ของดาราสาว ดิว อริสรา ที่ชาวเน็ตตาดีเห็นภาพจากทริปท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา คาดเดาไปต่าง ๆ นานาว่าอาจเป็นรักครั้งใหม่ ทั้งยังลือกันไปกำลังเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับหนุ่มดีกรีทายาทหมื่นล้าน

ล่าสุด สาวดิวออกมาเปิดใจประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “ก็ไม่ได้มีอะไร ตอบกลาง ๆ เบา ๆ ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอออกตัวก่อนเลยว่าอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ใช่ความลับ หมายถึงว่าไม่ได้ปิด แต่ไม่ได้มานั่งอธิบายหรือบอกใคร เพราะตอนนี้ชีวิตมีเรื่องหลายอย่าง อยากให้ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ไม่ได้บอกว่าจะไม่เปิด แต่ขอให้อยู่ในความเป็นส่วนตัวก่อน”

เมื่อถูกถามว่ารักครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง สาวดิวตอบกลับหลังถูกแซวว่า “ก็มีความสุขค่ะ เวลามีความรักตัวเองมีความสุขปะล่ะ”

ส่วนกรณีที่หลายคนสงสัยว่าคนข้างกายเป็นทายาทหมื่นล้านหรือไม่ เธออธิบายว่า “สารภาพจริง ๆ ว่ายังไม่ได้ดูข่าว ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสืบกันไปถึงไหน เราอยากรักษาความเป็นส่วนตัวในเรื่องนี้ของเราด้วย กลัวเดี๋ยวพูดเยอะแล้วผิดหวัง ไม่พูดดีกว่า บางเรื่องขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องไประบุดีกว่า

ดิวเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องอยากรู้ เพราะที่ผ่านมาเราก็เปิดมาตลอด แต่ตอนนี้ดิวพบบางอย่างในตัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเรื่องบางเรื่องการเป็นส่วนตัวมันก็ทำให้เรามีความสุขในรูปแบบของเราเหมือนกัน ดิวรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องป่าวประกาศ บางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างเราก็มีความสุขในโลกส่วนตัวของเรา มันก็ดีต่อใจ

สำหรับสถานะตอนนี้สาวดิวขอให้เป็นเรื่องส่วนตัว หากมีอะไรอัปเดตวันหนึ่งก็คงได้รู้

ในวันนี้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียว เรามีคนข้างหลังเราด้วย รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ให้ใครมาโฟกัสในเรื่องความรักหรือชีวิตของดิวขนาดนั้น อยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องงาน การกลับมา หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่า ดิวว่ายังมีอีกหลายมุมในชีวิตที่น่าจะเป็นเรื่องดีที่คนได้เห็นแล้วก็ดีใจไปกับดิว อยากให้ทุกคนแฮปปี้กับดิวในจุดนั้นมากกว่า ถ้าถามว่าวันนี้มีความสุขดีไหม ดิวมีความสุขดี”

สำหรับเรื่องหนี้สินตอนนี้ ดิว อริสรา อธิบายว่า “เราจัดการมาโดยตลอด ไม่ได้มีปัญหาอะไร คิดว่าน่าจะจบไปได้ด้วยดี ตอนนี้ทำงานเยอะมาก ได้รับโอกาสด้วย อยากให้ทุกคนเห็นหลาย ๆ มุมในชีวิตว่า อย่าท้อนะ เพราะถ้าท้อตอนนั้นมันอาจจะไม่มีวันนี้ ถ้าเราคิดดี คิดที่จะปรับปรุงมันก็มีคนให้โอกาส ตอนนี้ดิวมีพรีเซนเตอร์ 7 ตัวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา แค่ครึ่งปี แต่ดิวมีพรีเซนเตอร์ทุกเดือนเลย ดิวว่ายังมีรักและให้โอกาสเรา

พอเราอยู่บนความเป็นจริง ก็ไม่ฟุ้งเฟ้อ มันเป็นเรื่องที่ดี ดิวไม่ได้อยากมานั่งพูดว่า “ฉันเคลียร์หนี้หมดแล้ว เย้” ดิวอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติที่เดินหน้าทำงานและทำหน้าที่ตัวเองให้ดีต่อไป เราเคยอยู่ในทุก ๆ จุดมาหมดแล้ว พอมาวันนี้เลยรู้สึกแฮปปี้กับตัวเราที่เป็นแบบนี้มาก

นอกจากจะรู้สึกสนุกกับการทำงาน แอบขอบคุณทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ถ้ามันไม่มีหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นวันนี้จะไม่ตาสว่าง ทุกวันนี้มีมิตรภาพที่ดีเยอะ เรียนรู้อะไรเยอะมาก รู้ว่าเราไม่ดีตรงไหน ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร และเรียนรู้ว่ารู้จักพอเพียงให้เป็นจะได้เจอความสุขจริง ๆ”

ดิว อริสรา
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา ทริปอเมริกา-2
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา ทริปอเมริกา
ภาพจาก Instagram : duearisara

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 09:40 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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