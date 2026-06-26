ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินหน้าปราบยาเสพติดอย่างเร่งด่วน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 08:53 น.
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อนุทิน เดินหน้าปราบยาเสพติดอย่างเร่งด่วน เดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปราศรัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พุทธศักราช 2569

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แม้คำว่า “ยาเสพติด” จะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชา แต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัว ย่อมสร้างความทุกข์ ความสูญเสีย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติด และมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคม

ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทย ในฐานะเป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วน และในปีนี้จะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติ ตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านนโยบาย “1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัด” เพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด” โดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชน สามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง พร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญ เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 08:53 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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