ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูสาวอังกฤษ เสี่ยงถูกยิงเป้า แทงแฟนหนุ่มที่ดูไบ หลังจากรู้จักกันในเน็ต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 08:41 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 08:41 น.
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อินฟลูสาวอังกฤษ เสี่ยงถูกประหารชีวิตด้วยยิงเป้า หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง หลังแทงแฟนหนุ่มที่ดูไบ ผู้ต้องหาอ้างป้องกันตัว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า บรูจ จอร์จ อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอังกฤษถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแฟนหนุ่นในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

โดยอินฟลูสาวคนดังกล่าวได้ก่อเหตุแทงแฟนหนุ่มของเธอ หลังจากที่ทั้งคู่รู้จักกันในโลกออนไลน์ และเดินทางไปเจอที่ดูไบ

ซึ่งเธอให้การว่าในตอนแรกเธอมีความสุข แต่ในเวลาต่อมาแฟนหนุ่มของเธอเริ่มควบคุมเธอและเริ่มใช้ความรุนแรง เมื่อเธอจะหนี แฟนหนุ่มต่อยเธอและยึดพาร์สปอร์ทก่อนจะลงมือทำร้ายซ้ำ ด้วยความกลัวเธอจึงคว้ามีดและแทงแฟนของเธอเสียชีวิต ซึ่งเธอยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัว

เบื้องต้น สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (FCDO) ระบุว่ากำลังให้ความช่วยเหลือแก่หญิงชาวอังกฤษที่ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และครอบครัวของเธอ

หากศาลท้องถิ่นตัดสินว่าเธอมีความผิดจริง เธออาจจะถูกพิพากษาด้วยการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า ขณะที่กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ทางการ UAE ปล่อยตัวชั่วคราวและสืบสวนคดีดังกล่าวในฐานคดีความรุนแรงในครัวเรือน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 08:41 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 08:41 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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