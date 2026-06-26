อินฟลูสาวอังกฤษ เสี่ยงถูกยิงเป้า แทงแฟนหนุ่มที่ดูไบ หลังจากรู้จักกันในเน็ต
อินฟลูสาวอังกฤษ เสี่ยงถูกประหารชีวิตด้วยยิงเป้า หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง หลังแทงแฟนหนุ่มที่ดูไบ ผู้ต้องหาอ้างป้องกันตัว
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า บรูจ จอร์จ อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอังกฤษถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแฟนหนุ่นในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
โดยอินฟลูสาวคนดังกล่าวได้ก่อเหตุแทงแฟนหนุ่มของเธอ หลังจากที่ทั้งคู่รู้จักกันในโลกออนไลน์ และเดินทางไปเจอที่ดูไบ
ซึ่งเธอให้การว่าในตอนแรกเธอมีความสุข แต่ในเวลาต่อมาแฟนหนุ่มของเธอเริ่มควบคุมเธอและเริ่มใช้ความรุนแรง เมื่อเธอจะหนี แฟนหนุ่มต่อยเธอและยึดพาร์สปอร์ทก่อนจะลงมือทำร้ายซ้ำ ด้วยความกลัวเธอจึงคว้ามีดและแทงแฟนของเธอเสียชีวิต ซึ่งเธอยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัว
เบื้องต้น สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (FCDO) ระบุว่ากำลังให้ความช่วยเหลือแก่หญิงชาวอังกฤษที่ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และครอบครัวของเธอ
หากศาลท้องถิ่นตัดสินว่าเธอมีความผิดจริง เธออาจจะถูกพิพากษาด้วยการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า ขณะที่กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ทางการ UAE ปล่อยตัวชั่วคราวและสืบสวนคดีดังกล่าวในฐานคดีความรุนแรงในครัวเรือน
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