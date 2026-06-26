ผกก. ชี้แจงหลังไวรัลป้าย “สถานีกรุงซื่อ” เผยไม่ได้จะเปลี่ยนชื่อสถานีอีกรอบ
ผู้กำกับการ สน.บางซื่อ ชี้แจงหลังไวรัลป้าย “สถานีกรุงซื่อ” เผยไม่ได้จะเปลี่ยนชื่อสถานีอีกรอบ โดยในภาพยังดำเนินการไม่เสร็จ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
จากกรณีที่มีไวรัลเกี่ยวกับป้ายชื่อของสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งปรากฏข้อความบนอาคารเป็นคำว่า สถานีกลางกรุงซื่อ จนสร้างเสียงหัวเราะและความสงสัยให้กับชาวเน็ตว่าจะมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหรือไม่นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับการ สน.บางซื่อ อธิบายถึงไวรัลดังกล่าวว่า ป้ายดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเดิมป้ายระบุชื่อ สถานีกลางบางซื่อ และอยู่ระหว่างเปลี่ยนเป็น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ให้สอดคล้องกับชื่อปัจจุบันของสถานี
อย่างไรก็ตามที่ปรากฎเป็นภาพนั้น เป็นช่วงที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ ทำให้ข้อความบนป้ายปรากฏไม่ครบ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการติดตั้งและแก้ไขป้ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานีเป็นชื่ออื่นตามที่เกิดกระแสในโลกออนไลน์ แต่เป็นเพียงขั้นตอนการปรับปรุงป้ายซึ่งยังดำเนินการไม่สมบูรณ์เท่านั้น
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