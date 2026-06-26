สลด นักเรียนมัธยมเข้าค่ายจริยธรรมถูกไฟดูดขณะอาบน้ำ เสียชีวิต 1 เจ็บอีก 9
นักเรียนมัธยมเข้าค่ายจริยธรรมถูกไฟดูดขณะอาบน้ำ เสียชีวิต 1 เจ็บอีก 9 ตรวแล้วพบขาดเปลือยเส้น พาดกับโครงเหล็กของหลังคาห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าดูดเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดแห่งหนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าค่ายครั้งนี้ แจ้งว่าก่อนเกิดเหตุได้ปล่อยให้นักเรียนอาบน้ำบริเวณโรงอาบน้ำที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เกิดไฟฟ้ารั่วและดูดนักเรียนที่กำลังอาบน้ำ 2 คน ทางครูผู้ดูแลจึงได้นำนักเรียนส่งโรงพยาบาล ต่อมาเสียชีวิต 1 ศพเป็นเด็กชาย อายุ 14 ปี และยังรักษาตัวอยู่อีก 1 รายเป็นเด็กชาย อายุ 13 ปี และมีนักเรียนชายอีก 8 คนถูกไฟดูดเจ็บเล็กน้อย
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีร่องรอยสายไฟขาดเปลือยเส้นหนึ่งที่พาดกับโครงเหล็กของหลังคาห้องน้ำวัด ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ไฟรั่ว
โดยหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ยกเลิกการเข้าค่ายจริยธรรมทันทีและแจ้งผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านแล้ว
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