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“นวล” แย่งซีน K9 ฝึกปฏิบัติการร่วมกับโดรน พัฒนาขีดด้านค้นหาและกู้ภัย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 07:51 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 07:51 น.
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“นวล” แย่งซีน หลัง K9 ฝึกปฏิบัติการร่วมกับโดรน พัฒนาขีดด้านค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต

เพจ K9 USAR THAILAND ได้โพสต์ข้อความและภาพระบุว่า “การฝึกปฏิบัติการร่วมกับ อากาศยานไร้คนขับ Drone เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยในสถานการณ์ทีี่เข้าถึงยาก

K9 USAR THAILAND ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคต

การฝึกในครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งยังต้องอาศัยการศึกษา ทดสอบ และพัฒนาต่อยอดอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

K9 USAR THAILAND ขอขอบพระคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนการฝึกในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 07:51 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 07:51 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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