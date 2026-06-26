“นวล” แย่งซีน K9 ฝึกปฏิบัติการร่วมกับโดรน พัฒนาขีดด้านค้นหาและกู้ภัย
“นวล” แย่งซีน หลัง K9 ฝึกปฏิบัติการร่วมกับโดรน พัฒนาขีดด้านค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต
เพจ K9 USAR THAILAND ได้โพสต์ข้อความและภาพระบุว่า “การฝึกปฏิบัติการร่วมกับ อากาศยานไร้คนขับ Drone เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยในสถานการณ์ทีี่เข้าถึงยาก
K9 USAR THAILAND ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคต
การฝึกในครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งยังต้องอาศัยการศึกษา ทดสอบ และพัฒนาต่อยอดอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
K9 USAR THAILAND ขอขอบพระคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนการฝึกในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศ”
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