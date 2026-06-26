แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่ง 188 ศพ เผยอาคารเสียหาย-ถล่ม 250 จุด
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่ง 188 ศพ เผยอาคารเสียหายหรือถล่ม 250 จุด ก่อนหน้านี้ประเมินว่ายอดตายอาจจะแตะถึงแสนศพ
จากกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว 2 ลูกในเวเนซุเอลา ระดับ 7.2 และ 7.5 ในพื้นที่เมืองมอนตัลบัน ใกล้กรุงคารากัส เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.04 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้ตึกถล่มลงมาหลายจุด
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้เสียชีวินในขณะนี้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 188 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
โดยนาย ฮอเก้ รอดริเกซ ประธานาธิบดีสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลา ระบุว่ามีอาคารเสียหายหรือพังถล่มลงมา 250 อาคาร ส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐลากวยรา
ก่อนหน้านี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและอาจจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกอีก โดยทาง USGS ระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 ศพ ร้อยละ 44 และมากกว่า 100,000 ศพ ร้อยละ 33 โดยประเมินจากแผ่นดินไหวที่มีลักษณะเดียวกัน รวมไปถึงขนาดและความลึกของแผ่นดินไหว
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