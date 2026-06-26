หญิงไทยขึ้นศาลเมียนมา คดีฆ่าอดีตสามีนักการทูตสหรัฐฯ คารร.ในย่างกุ้ง
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน หญิงไทยรายหนึ่งขึ้นศาลในเมียนมา หลังถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอดีตสามีซึ่งเป็นนักการทูตสหรัฐฯ ถูกพบเป็นศพพร้อมบาดแผลถูกแทงในโรงแรมกลางนครย่างกุ้ง หากศาลตัดสินว่าผิดจริง เธออาจต้องโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
ผู้เสียชีวิตคือ แดเนียล ริวา (Daniel Riva) วัย 43 ปี ชาวลองไอแลนด์ รัฐนิวยอร์ก ถูกพบเป็นศพเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่โรงแรมซากุระ เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล (Sakura Residence and Hotel) มีบาดแผลถูกแทงที่ศีรษะและลำคอ โรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานทูตสหรัฐฯ ราว 1.5 กิโลเมตร และเป็นที่พักยอดนิยมของนักการทูต นักธุรกิจ และชาวต่างชาติ
ผู้ต้องหาคือ ภาวิณี หญิงสัญชาติไทย ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของริวา ทั้งสองแต่งงานกันเมื่อเดือนมิถุนายน 2018 แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแยกทางกันเมื่อใด
ขึ้นศาลด้วยข้อหาคนเข้าเมืองก่อน
ภาวิณีปรากฏตัวที่ศาลเขตกามายุต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน เพื่อพิจารณาคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นข้อหาที่ใช้กับชาวต่างชาติที่ก่อเหตุอาชญากรรมในเมียนมา แม้เธอจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมด้วย แต่ตามกฎหมายเมียนมา คดีข้อหาคนเข้าเมืองจะถูกพิจารณาก่อน
ในการพิจารณาคดี มีพยานฝ่ายโจทก์ 3 ปาก ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นให้การต่อศาล ภาวิณีมีทนายความ 2 คนอยู่ด้วยระหว่างการพิจารณา แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเธอให้การรับสารภาพหรือไม่
บทลงโทษที่อาจเผชิญ
หากศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง อาจต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และอาจต้องโทษประหารชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมอดีตสามี
โทษในคดีฆาตกรรมขึ้นอยู่กับมาตราที่ใช้ หากเข้าข่ายมาตรา 302(2) ฐานฆ่าคนตายทั่วไป จะมีโทษตั้งแต่ 10 ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต แต่หากศาลพบหลักฐานว่ามีการไตร่ตรองไว้ก่อน มีความโหดร้ายทารุณ หรือก่อเหตุพร้อมกับอาชญากรรมร้ายแรงอื่น จะเข้าข่ายมาตรา 302(1) ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
ใครคือแดเนียล ริวา
ริวาเติบโตที่เมืองอีสต์นอริช รัฐนิวยอร์ก และสร้างอาชีพนักการทูตที่รวมถึงการประจำการในซูรินาเมและติมอร์ตะวันออก ก่อนเข้ารับตำแหน่งที่สถานทูตสหรัฐฯ ในเมียนมา ขณะประจำการที่กรุงปารามาริโบ เมืองหลวงของซูรินาเม เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำภูมิภาคและเจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยงานความมั่นคงทางการทูต โดยเป็นนักการทูตที่เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
มีการจัดงานศพให้ริวาที่เมืองออยสเตอร์เบย์ รัฐนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
ด้านภาวิณี ตามข้อมูลในโซเชียลมีเดีย หญิงสาวมาจากกรุงเทพฯ ผ่านการฝึกอบรมที่โรงเรียนสอนทำอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) ต่อมาเปิดธุรกิจทำขนมและอาหารที่บ้าน และมีช่อง YouTube ที่แชร์สูตรอาหารและการสอนทำอาหาร
หน่วยงานราชการสงวนท่าที
กระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันว่าได้ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลแก่พาวินี แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อกล่าวหาหรือกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รับทราบการเสียชีวิตของริวา แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือเปิดเผยชื่อของเขาอย่างเป็นทางการ
รัฐบาลทหารเมียนมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนน้อยมาก การพิจารณาคดียังคงปิดสำหรับสื่อมวลชน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน เจ้าหน้าที่เรือนจำ และตัวแทนศาล ต่างปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อสาธารณะ เมียนมาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2021 ซึ่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่นองเลือด
หมายเหตุ: ยังไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดีฆาตกรรมอย่างชัดเจน และข้อมูลคดียังจำกัดเนื่องจากระบบยุติธรรมเมียนมาควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด
อ้างอิงจาก
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