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สถ. ยกเลิกชะลอรายงานตัว เตรียมตรวจข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคน ต่อหน้าสื่อ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:49 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:49 น.
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สถ. ยกเลิกชะลอรายงานตัว เตรียมตรวจข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคน ต่อหน้าสื่อ

สถ. ยกเลิกชะลอรายงานตัว บรรจุข้าราชการท้องถิ่น เตรียมประสาน ป.ป.ช. ขอ สถ. ตรวจข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคน โชว์สื่อมวลชน

25 มิ.ย. 2569 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2569

นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยหลังการประชุมว่า หนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ไม่ใช่คำสั่ง แต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหาร

เนื่องจาก สถ. ต้องบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งการเรียกรายงานตัว และการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด) พิจารณาเรื่องการบรรจุ

นายธนนท์กล่าวว่า เหตุที่ออกหนังสือชะลอเมื่อวาน เพราะเห็นว่ากระแสสังคมและการตรวจสอบทุจริตยังไม่ยุติ จึงอยากให้รอก่อน แต่เมื่อมีการประชุม ก.กลาง วันนี้ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารบุคคลท้องถิ่น ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าควรคุ้มครองผู้บริสุทธิ์โดยให้เดินหน้าบรรจุต่อไปได้ก่อน ส่วนใครที่ตรวจพบว่าทุจริตให้เพิกถอนสิทธิเป็นรายไป และจะมีหนังสือในฐานะเลขาฯ ก. ออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อ

รองอธิบดี สถ. ระบุด้วยว่า ในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดว่าข้อมูลหลุดออกไป โดยไฟล์คำตอบถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวน 1 ชุด และเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุด เพราะมีการเก็บรักษาค่อนข้างรัดกุม

สำหรับการตรวจกระดาษคำตอบใหม่นั้น ขณะนี้ข้อสอบถูก ป.ป.ช. อายัดไว้แล้ว กรมจึงจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง ป.ป.ช. เพื่อขอตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด หาก ป.ป.ช. อนุญาต กรมจะติดต่อคู่สัญญาคือ มศว ให้จัดเครื่องตรวจมาดำเนินการต่อหน้าสื่อมวลชน โดยจากการตรวจครั้งที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากมีกระดาษคำตอบที่ต้องตรวจทั้งหมด 480,000 คน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:49 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:49 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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