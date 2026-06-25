สถ. ยกเลิกชะลอรายงานตัว เตรียมตรวจข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคน ต่อหน้าสื่อ
สถ. ยกเลิกชะลอรายงานตัว บรรจุข้าราชการท้องถิ่น เตรียมประสาน ป.ป.ช. ขอ สถ. ตรวจข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคน โชว์สื่อมวลชน
25 มิ.ย. 2569 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2569
นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยหลังการประชุมว่า หนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ไม่ใช่คำสั่ง แต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหาร
เนื่องจาก สถ. ต้องบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งการเรียกรายงานตัว และการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด) พิจารณาเรื่องการบรรจุ
นายธนนท์กล่าวว่า เหตุที่ออกหนังสือชะลอเมื่อวาน เพราะเห็นว่ากระแสสังคมและการตรวจสอบทุจริตยังไม่ยุติ จึงอยากให้รอก่อน แต่เมื่อมีการประชุม ก.กลาง วันนี้ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารบุคคลท้องถิ่น ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าควรคุ้มครองผู้บริสุทธิ์โดยให้เดินหน้าบรรจุต่อไปได้ก่อน ส่วนใครที่ตรวจพบว่าทุจริตให้เพิกถอนสิทธิเป็นรายไป และจะมีหนังสือในฐานะเลขาฯ ก. ออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อ
รองอธิบดี สถ. ระบุด้วยว่า ในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดว่าข้อมูลหลุดออกไป โดยไฟล์คำตอบถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวน 1 ชุด และเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุด เพราะมีการเก็บรักษาค่อนข้างรัดกุม
สำหรับการตรวจกระดาษคำตอบใหม่นั้น ขณะนี้ข้อสอบถูก ป.ป.ช. อายัดไว้แล้ว กรมจึงจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง ป.ป.ช. เพื่อขอตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด หาก ป.ป.ช. อนุญาต กรมจะติดต่อคู่สัญญาคือ มศว ให้จัดเครื่องตรวจมาดำเนินการต่อหน้าสื่อมวลชน โดยจากการตรวจครั้งที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากมีกระดาษคำตอบที่ต้องตรวจทั้งหมด 480,000 คน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วนที่สุด! สถ. สั่งเบรกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ เซ่นพิษทุจริตแก้กระดาษคำตอบแลกเงิน
- สั่งพักราชการ “จ่าพิชิต” เอี่ยวคดีโกงข้อสอบท้องถิ่น แม้เจ้าตัวแจ้งขอลาออก
- “จ่าพิชิต” ผ.อ.กองยุทธศาสตร์ วิเชียรบุรี ยื่นลาออกแล้ว เซ่นโกงสอบท้องถิ่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: