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4EVE-PiXXiE ออกประกาศ ศิลปินไม่สามารถใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เหตุติดภารกิจ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:17 น.
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4EVE-PiXXiE ออกประกาศ ศิลปินไม่สามารถใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่ 28 มิ.ย. 69 เหตุติดภารกิจ เผยทำเรื่องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว

บริษัท XOXO Entertainment ค่ายต้นสังกัดวง 4EVE ออกประกาศ เรื่อง ศิลปินวง 4EVE ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า

บริษัท XOXO Entertainment ขอแจ้งให้ทราบว่า Taaom 4EVE เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วย Taaom 4EVE มีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้มีการยืนยันรวมถึงเตรียมการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของการเดินทาง การประสานงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับมาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ได้

ทั้งนี้ ศิลปินได้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามขั้นตอนกฎหมายที่ประกาศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศจากบริษัทต้นสังกัดของ 4EVE
FB/ 4EVE
ตาออม 4EVE
FB/ 4EVE

ขณะที่บริษัท LIT Entertainment ค่ายต้นสังกัดวง PiXXiE ออกประกาศเมื่อวานนี้ เรื่อง ศิลปินสมาชิกวง PiXXiE ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า

บริษัท แอลไอที เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า “พิมมา PiXXiE” หรือ นางสาวพิมพ์มาดา ใจสักเสริญ และ “อิงโกะ PiXXiE” หรือ นางสาวอินท์ปาลี โชติหิรัญธนนนท์ เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยติดภารกิจเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2569 ซึ่งได้วางแผนการเดินทางไว้ก่อนมีการประกาศเลือกตั้ง

โดยทั้ง “พิมมา PiXXiE” และ “อิงโกะ PiXXiE” ได้ดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ผ่านช่องทางที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศจากบริษัทต้นสังกัดของ PiXXiE
FB/ LIT Entertainment
พิมมา PiXXiE
FB/ LIT Entertainment
อิงโกะ PiXXiE
FB/ LIT Entertainment

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 17:17 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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